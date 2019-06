Horror en La Plata: iba a trabajar, la obligaron a desnudarse e investigan si la violaron

Una mujer fue interceptada y atacada por un desconocido esta mañana a la vera de la Autovía 2, a la altura de El Peligro. Se dirigía hacia su trabajo y tras lo ocurrido permanece en shock. Buscan determinar si fue sometida a una violación

Una mujer platense de 28 años vivió esta mañana una verdadera pesadilla mientras se dirigía a su trabajo y todo parecía ser una jornada más de su rutina diaria. Según fuentes oficiales, a escasos metros de llegar a una parada de micros, la joven fue sorprendida por un desconocido que la amenazó con un elemento punzante y la obligó a desnudarse. Si bien en un momento ella logró escapar, quedó en estado de shock, por lo cual ahora se investiga si sufrió una violación por parte de su atacante.

Este dramático hecho ocurrió alrededor de las 6.50 en la localidad de El Peligro, cuando la mujer se dirigía desde su casa, donde vive con su marido y su hijo, hacia una parada de micro de la línea 215, situada en el kilómetro 46,5 de la Autovía 2. Iba a trabajar. A poco de llegar a la garita, un sujeto la interceptó y con un elemento cortante, aparentemente un cuchillo, le quitó la ropa. Minutos después, la joven apareció en la casa de sus padres, a 200 metros del lugar, a donde llegó desnuda.

"Estaba en shockeada, lloraba, no podía hablar, estos son los datos que nosotros podemos corroborar", detalló Ramona, hermana de víctima, al ser consultada por este medio. "Ella iba a trabajar, después de que le pasó todo eso fue hasta la casa nuestro padre, acá cerca", añadió.

Lo ocurrido en este barrio conocido como "Ruta del Sol" fue anoticiado a efectivos policiales de la comisaría 7ma. de Abasto, que se hicieron presentes en el lugar pocos minutos después. En el transcurso de esta mañana también desempeñó tareas personal de la Policía Científica. "Allí estaba la ropa de ella, muy cerquita de la ruta, en medio del pasto", contó una vecina a este portal en medio de los ecos y la preocupación que despertó este caso.

Por su parte, Ramona dijo: "Puede ser que haya sido violada. Por como estaba, no descartamos nada". Esta tarde, en tanto, la víctima era sometida a pericias médicas para conocer si efectivamente fue ultrajada sexualmente. Asimismo, se aguardaba a que la mujer pudiera brindar más datos para el esclarecimiento de los hechos.

Conmoción y preocupación

El caso conmocionaba a este barrio rutero de la Ciudad. "Ella tiene una familia y si pasó eso es terrible para todos", contó una vecina. La noticia corrió rápido a partir de un grupo vecinal de WhatsApp, un espacio que habitualmente usan para plantear las distintas problemáticas de la zona.

Una vecina que prefirió reservar su nombre, explicó que "las calles son de tierra, intransitables. Los pastizales que hay son enormes. Y lo peor es que no tenemos iluminación en el barrio. Esto es una boca de lobo".

Esta serie de inconvenientes, dijo, tiene que ver con el ataque que se investiga, ya que la mujer fue abordada cuando todavía el sol no había despuntado. "Hace dos años que venimos haciendo reclamos en la delegación de El Peligro, pero siempre nos dicen que las máquinas no andan, que no les dan recursos. No entienden que es primordial solucionar estas carencias", manifestó.