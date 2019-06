La escuela de los golpes: madre e hijo le pegaron al profe de Matemáticas porque lo había desaprobado

Es el mismo establecimiento del barrio La Granja donde la semana pasada un grupo de padres le dio una brutal golpiza a un docente acusado de abusos

La Escuela Secundaria Nº22 de La Granja otra vez es noticia, otra vez por un hecho de violencia. Esta mañana, un docente fue golpeado por una madre después que fuera a pedirle explicaciones de por qué había desaprobado a su hijo.

El violento episodio, por el que se radicó una denuncia por el delito de lesiones, se registró en el turno mañana del establecimiento ubicado en 520 entre 138 y 139. Hasta allí se dirigió la mamá de un alumno de 6º año para pedirle al profesor de matemática los motivos por los que había desaprobado a su hijo.

Mientras el docente le mostraba los exámenes, el alumno le aplicó un golpe de puño al profesor, agresión a que la que se plegó la madre del joven, que lejos de intentar calmar la situación se sumó de la peor manera.

La intervención de los preceptores fue lo que permitió poner fin al violento episodio por el que se hizo presente personal policial de la subcomisaría La Unión luego de una denuncia al 911.

El docente, identificado como Diego Copellio, resultó con algunas heridas leves en el rostro, por lo que realizó una denuncia que recayó en la UFI Nº7, que interviene en el caso.

Según se supo, a raíz de este episodio, los directivos se encontraban reunidos con los inspectores analizando lo sucedido, según informaron fuentes del establecimiento educativo en el que la semana pasada hubo otro episodio violento, cuando un grupo de padres le dio una brutal golpiza a un docente al que acusaron de abusar de menores.

La brutal golpiza de la semana pasada

Respecto del episodio ocurrido el viernes último, de acuerdo a lo que relató una de las mamás, que pidió mantener en reserva su nombre, empezó a correr el rumor sobre los presuntos abusos del docente, quien estaría en la institución "hace menos de un año", tal como contó. Como cada vez eran más las chicas que se animaban a contar lo que supuestamente les había sucedido, y haber alertado a las autoridades sobre la situación sin que éstas "nos dieran bolilla".

Según relatan las presuntas víctimas, quienes no hicieron la denuncia policial hasta el momento, el hombre "les tocaba la cola al pasar y les hacía otras cosas más, como así al pasar". Cuando los padres se enteraron de esta situación "se le avisó al colegio, que no le dio importancia al caso y tampoco nos dio bolilla. Por eso se reunieron las madres porque el docente tenía que dar clases. Las nenas dicen que las acosaba sexualmente". Y agregó que "por eso decidieron increparlo y esto es lo que pasó. Terminaron golpeándolo ante la impotencia de no poder hacer nada".

De acuerdo a lo que informaron, al hombre "se lo llevó la policía del destacamento La Unión, porque si no los padres lo terminan matando".

Según la versión policial, quien fue a hacer la denuncia al Destacamento la Unión fue el propio docente, quien declaró por la agresión sufrida. Asimismo informaron que ninguno de los padres se presentaron a hacer la denuncia por la terrible acusación.