La Corte brasileña analiza un recurso de Lula para lograr su liberación

La Corte Suprema de Brasil analizará hoy un recurso presentado por los abogados del ex presidente Lula en el que solicitan su libertad, un día después del escándalo desatado por la filtración de conversaciones entre un fiscal brasileño y el ex juez y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, que ponen en duda la imparcialidad con que fue condenado el ex mandatario.

A partir de las 14 (hora de Argentina) una sala del Alto Tribunal analizará el hábeas corpus presentado el año pasado cuando el ministro Gilmar Mendes pidió acceso al expediente.

Anoche, Mendes comunicó haber concluido su revisión del recurso, una decisión que obligó a modificar la agenda de la sesión del Supremo, informó la agencia de noticias Ansa.

Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato y está preso desde abril de 2018 en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.

La noticia sobre el cambio de agenda del Supremo se conoció en medio de las repercusiones de las filtraciones hechas por el sitio The Intercept, basadas en diálogos reservados en los que Moro habría ejercido influencia sobre la Fiscalía respecto de la acusación contra el ex mandatario.

El caso generó enorme repercusión en el gobierno y en el ámbito judicial y la Orden de Abogados de Brasil recomendó que Moro se aleje de su cargo hasta que se aclaren las sospechas en su contra.

El presidente Jair Bolsonaro recibirá hoy a Moro, en una reunión que "permitirá al presidente conocer del propio ministro Moro cuál es su percepción" sobre el caso, informó el portavoz de la Presidencia, general Otavio Rego Barros.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, dijo que las denuncias contra Moro son parte de una "guerra" contra la causa Lava Jato y de un plan para perjudicar al gobierno.

El gobierno de Bolsonaro guarda por ahora cautela sobre el caso y evita movimientos prematuros antes de tener clara la dimensión completa que alcanzará el escándalo, según una editorial de Folha de Sao Paulo.

Bolsonaro confía en Moro, según el matutino paulista, pero sus asesores le recomiendan esperar que se conozcan otros tramos de los diálogos entre el ex juez y el fiscal, ante el temor de que una defensa precipitada sea atropellada por información aún desconocida.

Por su parte, el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) de Brasil también se pronunció con intenciones de investigar el intercambio de mensajes entre los fiscales del caso Lava Jato y Moro, publicó la Deutsche Welle

El contralor nacional del Ministerio Público, Orlando Rochadel, instauró una queja disciplinaria para apurar los hechos presentados por el reportaje de la web The Intercept Brasil.