Se cayó el sistema informático para pagar la tasa municipal

| Publicado en Edición Impresa

Contribuyentes de la tasa de Servicios Urbanos Municipales -SUM- no pudieron ayer, según denunciaron, pagar la obligación, como lo hacen habitualmente a través de la página digital de la Agencia Platense de Recaudación -APR-. Desde la Municipalidad admitieron que hubo inconvenientes y se postergó el vencimiento del pago hasta hoy.

“Se cayó el sistema desde el mediodía y fue imposible entrar al sitio”, dijo un vecino que, además, planteó el reclamo en el número de atención comunal (147) y no consiguió solucionar el inconveniente porque en ese téfono le informaron que estaba “fuera de servicio” todo el sistema.

“Si no pago hoy -por ayer- a partir de mañana -por hoy-empiezan a cobrarme con recargo y no debería ser así ya que no pudimos pagar por fallas del sistema. Tendrían que prorrogar el pago”, sugirió ese mismo vecino.

Desde la Comuna, voceros consultados, informaron que “hubo un problema y se cayeron los sistemas. No obstante, mañana -por hoy- se tomarán como válidos los pagos porque se corrio un día el vencimiento”.

Durante la tarde y noche de ayer se recibieron distintos llamados que señalaban esta dificultad tecnológica para cumplir con la obligación de la tasa municipal.

Ante este contexto, se resolvió dar un día más de pago a los contribuyentes para que no corra el tiempo de mora y recargos por este concepto.