Conzi, con domiciliaria por la muerte de Schenone, salió a pasear cabras

Su hermano subió un video en Facebook en la vereda de su casa y complicó al detenido

Una fiscal pidió por segunda vez que se le revoque la prisión domiciliaria a Horacio Conzi, condenado por haber asesinado en 2003 a Marcos Schenone, porque en un video que su hermano subió a Facebook quedó grabado paseando las dos cabras que tienen de mascota en la vereda de su casa, informaron hoy fuentes judiciales. Tal como ya había hecho en mayo por otro video polémico publicado en Facebook, la fiscal María del Carmen Gigante reiteró ante la jueza de Ejecución Penal de San Isidro Victoria García Maañón su planteo para que a Conzi se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica que por cuestiones de salud le fue otorgado desde 13 de abril.

La fiscal acompaño la presentación con un CD con una serie de videos que el hermano de Horacio, Hugo Conzi, subió a su muro de Facebook. En un video grabado por Hugo Conzi y que fue posteado el 8 de junio a las 20.09 se puede observar a Horacio fuera del chalet de la calle Santa Rita al 1500 de San Isidro paseando a “Franco” y a “Sara”, las dos cabras que los hermanos tienen como mascotas. Vestido de negro, a Horacio se lo ve fuera del límite de la casa, arreando a las cabras para que dejen de comer las hojas de una planta y vuelvan a ingresar a la propiedad.

En la presentación, la fiscal Gigante no sólo argumenta que Conzi violó el perímetro sino también que ya se le había advertido que no podía publicar en redes sociales ningún material que puede herir la susceptibilidad de la familia de la víctima. Fuentes judiciales informaron a Télam que a partir de este presentación la jueza García Maañón pidió informes al área de monitoreo de tobilleras del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y al Patronato de Liberados. “Estamos esperando los informes pero en una causa como ésta, si el día del hecho no informaron al juzgado ninguna anomalía, seguramente es porque Conzi debe tener un rango de metros para moverse y la vereda debe estar dentro de ese perímetro que no hace disparar ninguna alarma”, dijo a Télam una fuente judicial.

Gigante ya había pedido el mes pasado que Conzi vuelva a prisión a partir de una publicación en su Facebook donde afirmaba estar "saludable 1000%" y porque se había arrancó la tobillera con la excusa de que se le hinchaba un pie. El 28 de mayo, la jueza García Maañón resolvió rechazar el planteo de la fiscal y ordenó que Conzi continúe en su casa. Consideró que más allá de lo que había dicho en el video, estaba corroborado por pericias oficiales que tiene una afección cardíaca que es mejor tratar en su casa y que su bien había existido el incidente de la tobillera rota, quedó probado que no tuvo intenciones de escapar de su casa.

La fiscalía apeló esta decisión y ahora es la Sala I de la Cámara de San Isidro quien debe resolver si el empresario gastronómico continúa con el beneficio o si vuelve a prisión por violar alguna de las restricciones.

Conzi (59) fue condenado por el crimen de Schenone, cometido el 16 de enero de 2003, cuando lo persiguió y efectuó 14 disparos contra el remís en el que viajaba la víctima en avenida del Libertador, a la altura de Béccar. La Justicia dio por probado que Conzi cometió el hecho luego de haber sufrido un ataque de celos cuando vio adentro de su restaurante "Dallas-Las Olas Boulevard" de Martínez que el joven se besaba con Paula Alonso, una chica que él había intentado conquistar. El empresario estuvo prófugo casi dos meses hasta que la policía lo capturó en Mar del Plata con una peluca y una falsa identidad.



El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de San Isidro le aplicó en 2005 una pena de 25 años de prisión, pero en Casación la condena fue reducida tres meses y quedó confirmada por tres instancias superiores.

Por su parte, el hermano de Horacio Conzi aseguró hoy que su hermano tiene permitido salir hasta la vereda sin violar el rango que le permite la tobillera electrónica que monitorea su prisión domiciliaria y que con el video que subió a Facebook no quiso ofender a nadie. Hugo Conzi explicó esta mañana al canal TN que los responsables del área de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) pusieron “el equipo en el centro de la casa y marcaron todo el perímetro” por el que puede desplazarse.

“Mi hermano puede llegar hasta la palmera”, dijo Hugo en la puerta de su casa, mostrando la planta que extrajo del fondo de su jardín y plantó en la vereda para que su hermano sepa hasta dónde puede alejarse. Explicó que el video posteado el 8 de junio desde su propia cuenta de Facebook y donde se ve a Horacio en la vereda junto a las cabras que tienen como mascota, era para su “entorno” y que “no fue con intención de ofender a nadie”.

“Esa el la única vez que salió Horacio a la noche, pero si sale es conmigo. No pude salir solo. Si salimos con las cabras y se escapan, él no las puede agarrar, y si se escapan, las cabras me las comen”, agregó. El mayor de los hermanos explicó que si Horacio se llega a alejar del rango delimitado, desde el área de monitoreo del SPB llaman a la casa para hablar con su hermano, confirmar que esté en la vivienda y saber qué fue lo sucedido.

Respecto al incidente en el que Conzi rompió la primera tobillera que le habían colocado, Hugo afirmó que “la habían puesto muy apretada” y que lo que hizo su hermano fue “aflojar uno de los dos cintos” y que por ello se cortó y de monitoreo vinieron para cambiarle el dispositivo. Al contar por qué conviven con dos cabras llamadas “Franco y Sara”, Hugo explicó: “En este tiempo que estuvo preso Horacio cambió. No es el mismo que hace 16 años. Nos hicimos veganos y parte del veganismo es tratar de salvar los animales que te comiste durante toda tu vida”.