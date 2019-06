Con Garro presente, Pichetto habló de que "muchos compañeros del peronismo" se sumen al oficialismo

Fue antes de compartir el almuerzo de bienvenida a Cambiemos organizado por otros dirigentes peronistas que están en el Gobierno. También dijo que ya están analizando cuál será su rol durante la campaña y que la recibida por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue "excelente"

El candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Angel Pichetto, afirmó que se buscará que "muchos compañeros del peronismo" se sumen "a esta propuesta".

Al ingresar a una reconocida parrilla de la zona de la Costanera, donde compartiría un almuerzo de bienvenida a Cambiemos impulsado por dirigentes peronistas que están en el Gobierno, el actual senador dijo que la reunión "tiene que ver con poner en marcha una convocatoria nacional a muchos compañeros del peronismo nacional que van a acompañar esta propuesta".

Consultado sobre si hizo un pedido especial para que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, continúe en Cambiemos después de diciembre, Pichetto dijo que "no me tomo atribuciones que no me corresponden", aunque dejó en claro su postura: "Monzó es una figura política que tiene nivel de formación, ha tenido un trato y un diálogo muy importantes en Diputados y siempre lo he valorado".

Respecto de la reunión que mantuvo con Jaime Durán Barba, Pichetto dijo que lo une "una relación personal, de respecto intelectual, y fue para empezar a analizar cuál va a ser mi rol en la campaña".

Fuentes del oficialismo aseguraron que el encuentro de este mediodía estaba pensado para "darle la bienvenida formal al compañero Miguel Angel Pichetto" a la coalición oficialista.

La reunión fue organizada por los dirigentes peronistas que integran el espacio encabezado por el presidente de la Nación.

Entre otros, estarán junto a Pichetto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Christian Ritondo.

El senador rionegrino renunció a la presidencia del bloque Justicialista de la Cámara alta para aceptar, el último martes, ser el integrante de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, acompañando a Macri.