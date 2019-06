¿Cuál es la edad perfecta para encontrar al amor de tu vida?

¿Aún no lo has encontrado? No te preocupes. Un estudio revela cuándo es el momento ideal para el amor

Si el amor no llama a tu puerta, no desesperes. Puede que aún no hayas llegado a la edad óptima para enamorarte. La clave es la paciencia.

Si no tenés pareja por caprichos del destino y no por decisión propia, y esperás con ganas el día que el amor te sonría, tenemos una noticia que darte: puede que aún no tengas edad para enamorarte, y es que, según un estudio, la edad óptima para encontrar a la persona ideal va de los 27 a los 35 años.

Si ya has cumplido la treintena y tenés ganas de encontrar a tu alma gemela, tranquila, hay esperanza: según la matemática Hannah Fry de la Universidad de Londres, los amores que tenemos antes de los 27 son experiencias pasajeras.

Para descubrir este dato, Hannah creó una teoría llamada “la teoría de la parada óptima” un método matemático que puede predecir cuántas parejas rechazarás antes de encontrar a tu compañero de viaje perfecto. ¿Lo mejor del método? Que te permite saber en qué pareja exacta debes parar de buscar para quedarte con el indicado.

Por tanto, los primeros amores solo sirven para crear expectativas realistas de lo que de verdad querés que tenga tu futura pareja. Después de descubrir lo que no querés, será más fácil identificar aquello que te hace feliz.

Aunque creamos que nos equivocamos a la hora de cortar con las primeras parejas que tenemos al inicio de nuestra vida amorosa, realmente es una selección natural muy beneficiosa.

“Las personas no encontrarán el amor verdadero con las personas que conocen durante el primer 37% de su vida romántica”, por lo que no desesperes. La paciencia es la clave y mientras tanto, seguirás disfrutando de los mejores orgasmos de tu vida, según dice la ciencia.



EDADES Y OBSESIONES

Hay personas que se obsesionan en la búsqueda de una pareja, personas que se sienten presionadas porque el tiempo corre y siguen sin encontrar el amor. ¿Cuál es la edad ideal para encontrar a esa pareja definitiva? La web de citas Match.com sugiere en un estudio que la clave está en los 27 años. ¿Ya se ha pasado la oportunidad? No temas, son cosas de las encuestas.

Basándonos en hechos reales que nos inspiran más confianza que las encuestas hemos llegado a algunas conclusiones respecto a la edad ideal para encontrar pareja, sostienen en la publicación. Nos referimos a la pareja definitiva, a esa pareja feliz y duradera con la que tantas personas sueñan.

Adolescencia: no parece la edad ideal para asentarse en el amor. Los amores colegiales son inolvidables, pero no se mantienen en el tiempo. Aunque con las vueltas que da la vida, nunca se sabe si volverás a encontrarte con tu primer amor en algún momento del camino.

Felices años 20: la década de los 20 es una etapa de formación académica, vital y personal. El corazón aún es inestable y los amores que se encuentran a esta edad suelen entorpecer las expectativas vitales. La presión social por encontrar pareja todavía no existe y la juventud se disfruta más soltera y aventurera.

La treintena: el día que cumplís 30 años empezás a pensar seriamente en la pareja. Se oyen voces a tu alrededor susurrándote que se te va a pasar el arroz y que debés sentar cabeza. Lo pensás, lo intentás, fallás otra vez porque no era el indicado. No pasa nada, estás acumulando experiencia amorosa que te servirá en un futuro. Porque todavía tenés mucho futuro por delante.

Los nuevos 30: dicen que los 40 son los nuevos 30 y es una verdad como un templo. Y no parece una década inapropiada para encontrar al hombre ideal y, llegado el caso, formar una familia. De hecho, es la mejor edad, con las cosas claras, sabiendo quién sos realmente y qué esperás de la vida y del amor.

Hay vida más allá de los 50: pero si ya estás madurando y seguís sin encontrar tu pareja definitiva, no desesperes. Porque el amor puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier edad. Y si no aparece, a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que la mujer de tu vida sos tú misma. ¿Qué más necesitás?