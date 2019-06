Cincuenta empresarios argentinos concentran U$S 58 mil millones

| Publicado en Edición Impresa

La fortuna de los 50 principales empresarios y familias argentinas disminuyó US$ 12.000 millones respecto del 2018 y alcanza los US$ 58.000 millones, informó ayer la revista Forbes Argentina.

De esta manera, la comparación interanual muestra una caída del 17,1% respecto de los US$ 70.000 millones que concentraban los 50 empresarios y familias de Argentina el año pasado.

El primer puesto lo encabezó, al igual que en 2018, Paolo Rocca con US$ 8.000 millones, US$ 1.700 millones menos que el año pasado.

El segundo puesto lo mantuvo Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, con US$ 6.200 millones, frente a los US$ 7.300 millones del año pasado.

Bulgheroni y familia controlan la petrolera Pan American Energy Group, empresa con presencia en la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén.

El tercer puesto, con US$ 3.000 millones, lo ocupa Gregorio Pérez Companc y familia, que controla, entre un amplio portfolio de empresas, la alimenticia Molinos Río de la Plata. Completan Alberto Roemmers (US$ 2.800 millones); Jorge Pérez (US$ 2.600 millones); Marcos Galperín (US$ 2.500 millones) y Hugo Sigman y 2400 millones).