Desde Mirtha hasta Fort: repercusiones y memes del apagón

Sin ascensor, La Chiqui no pudo bajar las escaleras y suspendió el programa, y los famosos se volcaron a reclamar y bromear en las redes, en donde revivieron al chocolatero convertido en el rey del humor

| Publicado en Edición Impresa

Sin lugar a dudas, los grandes protagonistas de las largas horas de apagón de ayer en todo el país fueron los memes que brotaron entre las redes sociales y los chats, y que revivieron al inolvidable Ricky Fort (¡cómo te extrañamos!) con su emblemática frase “mamá, cortaste toda la looz... sacá la mano de ahí, carajo”.

Los chistes con las imágenes del chocolatero y su madre Marta, haciendo alusión a ese video “de culto” registrado en la intimidad de la familia chocolatera, le pusieron color a un domingo oscurísimo y, encima, lluvioso.

El apagón, ayer, no tuvo concesiones para nadie, ni siquiera para la reina madre de la televisión, Mirtha, que tuvo que suspender su clásico almuerzo.

La Chiqui, desde su cuenta de Twitter, comunicó: “Debido a los problemas del suministro eléctrico que afectan a Argentina y a los países limítrofes, decimos en conjunto con la producción que el programa no salga al aire en vivo. Nos vemos el próximo sábado”.

Aunque El Trece amplió la información: “Debido a la falta de suministro eléctrico, la señora Mirtha Legrand no podrá hacer hoy su programa ya que no puede bajar las escaleras de su domicilio”.

Lógico, la diva de 92 años, que se reincorporó la semana pasada al trabajo tras haber estado dos semanas en reposo luego de una operación por una brida intestinal, vive en un edificio que, como en todo el país, se quedó sin luz y, por ende, sin funcionamiento del ascensor.

“Recién operada no iba a bajar las escaleras de mi casa. Yo voy dos horas antes al canal y era la oscuridad total a esa hora. Yo aún estoy en recuperación y era un riesgo grande”, aseguró Mirtha, ayer, tras darse a conocer la suspensión de su programa.

Para reemplazar el almuerzo, El Trece emitió dos películas: “El mejor papá del mundo” y “Mientras seamos jóvenes”.

EN LAS REDES

Las redes sociales, para aquellos suertudos con batería y datos en los celulares, a falta de Wifi, se convirtieron en la plataforma preferida para volcar reclamos, sensaciones, reflexiones y todo el humor.

“Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin luz… justo cuando arrancó la Copa América. Europea, no entendés nada, así se organizan las cosas para llamar la atención!”, bromeó Malena Guinzburg, y Diego Brancatelli aprovechó para pegarle al Gobierno: “El país #sinluz. Como este gobierno. #Apagón. Ojalá que cuando se despierte Mau y la hija no pueda escuchar a su ídolo Colombiano, junte a su equipo de expertos y haga algo. Las inversiones (x las que aumentaron 3000 %) no se estarían viendo”.

Yanina Latorre, en tanto, reflexionó: “Ya sé que no soy original... pero todo un país sin luz? No lo puedo creer”.

MEMES Y OTRAS YERBAS

Famosos y no tanto inundaron Twitter, Instagram y Facebook con graciosos comentarios y memes que, como ya mencionamos, tuvieron a Ricardo Fort como protagonista aunque hubo más, mucho más.

Ingeniosos usuarios y seriéfilos se animaron a relacionar el apagón nacional con Chernobyl y la serie de HBO. “Presidente Macri, vengo a hablar de Yacyretá”, rezaba la leyenda de una foto de una escena de la brillante producción en la que el científico Legasov espera para hablar con el presidente Gorbachov sobre el desastre nuclear... Otro mostraba al Camarada Dyatlov, con cara de póker, contestando “imposible” al anuncio de la caída del tentendido eléctrico (sólo para entendidos, sólo para los que ya vieron Chernobyl).

Otros memes se centraron en demostrar que somos seres de luz, en el sentido más literal de la palabra, y cómo nos cuesta cambiar de hábitos que antes... eran hábitos. “Hoy te convertís en héroe” era el mensaje que acompañaba una foto de una pava común y corriente, esas que se calentaban a gas, antes de que existieran las eléctricas.

Los Simpson, claro, siempre adelantados a todo, ya lo habían anunciado. Los memes con la familia amarilla estuvieron también a la altura de las circunstancias.

Las placas rojas de Crónica TV, como siempre, dieron la nota y explotaron también en las redes. “Día del padre sin luz, con lluvia y sin asado”, se leyó en una de las tantas viralizadas.

Entre los TT, “#Apocalipsis” fue uno de los más salientes, con todo y color de comentarios, aunque el “#sinluz” y “#Apagón” marcaron la jornada.

Los cerebros detrás de la cuenta argentina de Twitter de Netflix, hicieron lo propio: “Ahora que superamos el Apocalipsis, queremos saludarlos a ellos. ¡Feliz día, papás!” escribieron y compartieron escenas de producciones televisivas por el Día del Padre.

Mi cabeza cuando me entere que no hay luz en varios países #SinLuz pic.twitter.com/8tPIiXbtZX — Ariel Penayo (@SantaSuerte13) June 16, 2019

Estoy gastando lo último que me queda de batería en Twitter

Caballeros fue un placer Twittear con ustedes #sinluz #apagon #edenor #EDESUR pic.twitter.com/Z4BVb3VXqX — Mati el Cuervo 1m² (@07_matielcuervo) June 16, 2019

Toda Argentina en unas horas sin wifi, sin datos móviles, sin celular, sin internet.... #SinLuz pic.twitter.com/hD9RWzERCK — Nano (@musicislifeinme) June 16, 2019