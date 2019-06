Un terremoto castigó el norte de Japón y hubo alerta de tsunami

Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter sacudió hoy el noroeste de Japón y motivó un alerta de tsunami, pero solo causó heridos leves y no se informaron daños materiales graves, según fuentes oficiales.



El movimiento sísmico se registró a las 22.22 hora local (10.22 hora de Argentina) con epicentro en el mar, cerca de la costa noroccidental de Japón, frente al límite que separa las prefecturas -jurisdicciones en las que se divide el territorio nipón- de Niigata y Yamagata.



La zona costera más afectada no está muy poblada, por lo que solo hubo algunos heridos leves, informó el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga.



Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón informó que el temblor tuvo una magnitud de 6,8 Richter, pero en una rueda de prensa posterior corrigió el dato y lo situó en 6,7, aunque todavía es un valor provisorio, informó Efe.



La Agencia Meteorológica también corrigió la profundidad del epicentro, ya que inicialmente dijo que era de 10 kilómetros y luego lo situó en 14 kilómetros.



Los temblores y el riesgo de tsunamis causan especial preocupación en Japón por el impacto que pueda haber en las centrales nucleares que operan en el país, especialmente las situadas en la zona costera.



Al registrarse el movimiento sísmico, la Agencia Meteorológica de Japón inmediatamente pidió a los pobladores de la zona costera de las localidades más expuestas que evitaran acercarse al mar y buscaran refugio.



El alerta de tsunami para las prefecturas de Niigata, Yamagata e Ishikawa se dio cuando se conoció el movimiento sísmico pero se levantó casi tres horas después.



En una primera rueda de prensa, Suga anunció que las dos centrales nucleares de Niigata y Yamagata no habían dado cuenta de anomalías.



El 11 de marzo de 2011, por un temblor de 9,0 Richter y el tsunami posterior que afectó a la central nuclear de Fukushima Daiichi, hubo más de 18.000 muertos y desaparecidos en Japón.



La intensidad que registró la Agencia Meteorológica para el temblor de hoy fue 6+ grados en la escala japonesa, que va de 0 a 7, y dos horas después se registraron al menos siete réplicas, con magnitudes de entre 2,7 y 4 en la escala Richter.



Cerca de 10.000 viviendas en las prefecturas de Yamagata y Niigata se quedaron sin luz, según los datos que ofreció Suga.



Japón se asienta sobre el llamado anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.