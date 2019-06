Una obra de Pablo Picasso se vendió en 16 millones de dólares

"Hombre y Mujer" (1968), la pintura del español Pablo Picasso, una composición erótica con dos amantes como protagonistas, se remató hoy en una subasta en Londres por 16 millones de dólares.

La subasta fue en la casa Christie's, y también fue protagonista "Mujer y minotauro" (1937), en la que Picasso plasmó uno de los mitos recurrentes en su obra y se vendió por 2,4 millones de dólares, informó la agencia de noticias Efe.

"Hombre y Mujer" es una pintura que Picasso completó en una sola jornada de trabajo, durante el invierno de 1968, y los expertos creen que la figura femenina de cabello negro que aparece de perfil en la composición es un homenaje a la esposa del artista, Jacqueline.

Según describió un experto de Christie's, el hombre de la pintura es probablemente una imagen del mismo Picasso, en una variación de la figura del personaje del "mosquetero" que comenzó a utilizar en los últimos meses de 1966, inspirado por Rembrandt y Velázquez.

#AuctionUpdate ‘Homme et femme nus’ by #PabloPicasso, a monumental composition where two amorous protagonists lie together in an intimate moment sells for £12,464,250 pic.twitter.com/CbOgJJEpU7