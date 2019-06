La Plata va a San Isidro para salir del fondo y San Luis recibe a Newman en La Cumbre

Los Tilos choca frente a Moreno, la “U” visita a Monte Grande, Albatros a Lanús y Berisso recibe a Rivadavia de Lobos

| Publicado en Edición Impresa

Por la 12° fecha del URBA Top 12, desde las 13:40 (televisado por ESPN Extra) La Plata se medirá frente al CASI, un rival directo que junto a Regatas, CUBA y el Atlético del Rosario lucharán mano a mano para no perder la categoría de acá a final de torneo. Este “mini campeonato” irá fecha a fecha y el equipo amarillo deberá sumar cueste lo que cueste.

El Amarillo jugará en La Catedral con este 15: Masciadro, Turdó y Uriarte; Alarcón y Ostrofsky; Del Torno, Rico y Roán (C); Piñeiro y Doglia, Duro, Incháurregui; Addiechi, Gallo y Boccadoro. E: Suffern Quirno-Albarracín-M. Roán y G. Mazzoni. Arbitro: Tomás Bertazza. Cancha: CASI.

Por otra parte San Luis recibirá a Newman en 520 y 29 buscando esa bendita regularidad que lo saque de lo monótono que fue su andar en la primera rueda del Top 12. El azulgrana jugará con este equipo: A. Oubiña (C), Alvo y R. Oubiña; Bicerne y Giannini; Álvarez Amado, Gnecco y Torello; Aereboe y Feli Campodónico; Cúcolo; Gibert, Molina Ferrer, Fileni y Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Arbitro: Matías Córdoba. Cancha: San Luis. Horario: 15:30.

LOS TILOS Y UNIVERSITARIO

Por el Torneo de la Primera A Los Tilos –que viene de ponerse al día frente a Banco Nación el sábado pasado - recibirá a Mariano Moreno en 21 y 522, buscando estirar aún más la ventaja que lleva en la punta del torneo. El Verde tiene un par de dudas y jugaría con: Mombelli, I. Korenblit y Leiger; Alonso y Broglia; Coria, Santipolo y Gatti; Goñi y Santamarina; Mellibovsky, Assereto, Curutchet, Fernández o N. Korenblit y M. Tuculet (C) o Fernández. E: R. Bernal y L. Fioravanti. Árbitro: Andrés Sutton. Cancha: Los Tilos. Horario: 15:30.

Por la 11° fecha de la Primera B, Universitario visitará a Monte Grande -a las 15,30- con el objetivo de seguir sumando para no perderle pisada al lote de punteros y ver para qué está en la temporada: Sereno (C), Gaudio y Mercapide; Pau y Herrera; Almeida, Urréjola y Damioli; D´Onofrio y Darhampé; Brandoni, Pardini, Rodríguez, Buiatti y Espinosa. E: R. Morgan. Arbitro: M. Pigretti. C: M. Grande.

ALBATROS Y BERISSO

Por el torneo de la Primera C Albatros visitará a Lanús con el único objetivo de ganar, sumar y abandonar el fondo de la tabla que lo tiene a maltraer. Por eso el Tricolor saltará al campo de juego con: Sánchez, Demicheli y Acevedo; Pereyra y Pagnoni; Benavídez, T. Bisceglia y J. Bisceglia (C); Wirth y M. Sorino; Cacivio, D´Angelis, Santín, T. Sorino y Balatti. E: Martín Haidar. Arbitro: Martín Cortés. Cancha: Lanús. Horario: 15:30.

Finalmente por el torneo de Desarrollo, Berisso RC jugará en Av. Montevideo y 96 frente a Rivadavia de Lobos con este 15: Toloza, Flores, S. Hoggan; Reyes y Herrera; Schiro, Villalba y L. Hoggan; Sosa (C) y Puglia; Bandiera, Miranda, Lurbe, Storniolo y López E: Luis Violini y Augusto Castilla. Arbitro: Gustavo Nuñez. Cancha: Berisso. Horario: 15:30.