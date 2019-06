El platense José Chitussi, la gran promesa del físicoculturismo en Argentina

| Publicado en Edición Impresa

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

Tiene apenas 18 años recién cumplidos y una historia de vida marcada por el deseo de salir adelante y la resiliencia. Y es que a su corta edad, el físicoculturista platense José Chitussi tuvo que dejar atrás un accidente doméstico en el que se vio afectado el 35% de su cuerpo y con el que dejó largas semanas de terapia intensiva pesando apenas 47 kilos.

Cuatro años después de su accidente y tras haber obtenido el Olympia 2018 y el prestigioso Arnold Classic en Brasil, la gran promesa argentina visitó este matutino para compartir unos logros que invitan a creer en el desarrollo del físicoculturismo a nivel nacional.

“Tenía 14 años y tuve que subir 30 kilos en un año. A partir de eso, empecé a entrenar y le agarré el gusto al deporte”, recordó José, que asombra por su madurez a pesar de sus 18 años.

Instantáneamente, y acompañado como siempre por su papá Diego, bombero voluntario, el joven repasó sus logros más recientes, que lo depositaron en la elite del físicoculturismo a nivel juvenil.

“Dos de los torneos amateurs más importantes los pude ganar. Uno es el Olympia Amateur, que fue el año pasado, y el otro fue el Arnold Classic para Sudamérica, que es el torneo más importante del mundo. Además soy campeón Argentino en 2017 y tengo 11 títulos de primer puesto en torneos bonaerenses”, reconoció.

Los logros asombran y más teniendo en cuenta su edad. Sin embargo, el platense tiene bien en claro que las recompensas llegaron por el esfuerzo, la dedicación y el apoyo de sus padres.

“Siempre me trataron de raro porque, mientras todos estaban en los boliches, yo me acostaba temprano para levantarme y comer. Ahí es donde intervinieron siempre mis padres, porque sin su apoyo no sería posible”, reconoció Chitussi.

El entrenamiento y la preparación no son sencillos para este tipo de competencias. Se requiere de una ingesta extraordinaria, a base de pollo, huevo, de una comida cada tres horas y de mucho tiempo en el gimnasio. Pese a esto, la gran promesa del físicoculturismo también reconoce la determinación y el deseo por salir adelante,

“El accidente fue lo que más me tiró para abajo. Y, aunque hoy suene medio morboso, a veces digo que agradezco haberme accidentado. Si bien a mis viejos los dejé en la ruina en cuanto a lo anímico, me sirvió para madurar. Me hizo valorar mucho más la vida y mucho más las cosas. Por suerte se puede sacar lo bueno de lo malo”, reconoció.

Con sus logros recientes y la gran cantidad de medallas que ya posee a cuestas, ahora el joven platense se prepara para una nueva exhibición, el Torneo Argentino organizado por la FMA (Fitness y Musculación) y la IFBB (Federación Internacional de Culturismo), que se desarrollará en Palermo, en agosto.