“Laburamos muchísimo para esto y vamos a ir por todo”

El pilar de Jaguares confía en el equipo y cree que la semana será clave para pulir detalles antes del choque con Brumbies por las semis

Nahuel Tetaz Chaparro es uno de los jugadores más importantes dentro de la estructura de Jaguares; es que el oriundo de General Madariaga, pero adoptado por La Plata Rugby (fue jugador canario desde Juveniles) es una de las piezas claves dentro del pack de forwards de la franquicia que el próximo viernes a las 20:05 jugará por primera vez las semifinales del campeonato más exigente del planeta ovalado.

“Estamos muy contentos con este presente y ese es un motivo de orgullo para todos nosotros”

Sin más el pilar analizó: “El equipo está bien, obviamente cometimos errores pero lo estamos minimizando durante el partido, lo bueno es que tenemos momentos en los que atacamos y a los rivales se les hace difícil defendernos. Estamos contentos con el presente y eso nos da motivo de orgullo para todos”.

Los australianos de ACT Brumbies serán la piedra a demoler por Jaguares en semifinales y el forward destacó: “El rival que tendremos en semifinales si está ahí es porque se lo merece, no hay dudas de eso. Ahora tendremos una semana más para seguir trabajando y seguir afinando cosas. Se viene un partido histórico y eso es algo nuevo para este grupo, el secreto será seguir trabajando y respetar el plan de juego”.

PREMIO AL TRABAJO

Que Jaguares esté en una de las semifinales seguramente será sorpresa para varios, no es el caso de los jugadores argentinos que en la voz de Tetaz Chaparro se aclara: “Jugar lo que jugaremos lo conseguimos en base a sacrificio y muchísimas ganas, eso no nos los quita nadie. Ahora todo se definirá en los pequeños detalles y por será clave seguir muy finos con la defensa, es el gran plus que tiene el equipo esta temporada”, aseguró Tetaz Chaparro. “Este grupo tiene todos jugadores que están en un mismo nivel, por eso a veces hasta con los cambios, la estructura no solo no se resiente sino que crece. Afuera quedan chicos que empujan como si estuvieran dentro de los 23 que están en la planilla. Este momento es de todos”

“Es un sueño estar viviendo esto, hay que disfrutar desde el regenerativo hasta la última práctica”

“No pensamos más allá del viernes que viene; sabemos que después de eso hay muchísimas cosas como El Rugby Championship y el Mundial, pero sinceramente no miramos más allá del próximo partido, eso nos quita concentración y energía. Ahora solo queremos ir por todo en el Súper Rugby que es muy exigente y no te da tiempo a pensar en otra cosa”. A lo que agregó: “Es un sueño estar viviendo esto, hay que disfrutarla desde el regenerativo hasta el último entrenamiento. Por suerte nos queda una semana más en el torneo y será muy lindo poder seguir una más”, finalizó.