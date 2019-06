“Benedetto me dijo que se queda hasta fin de año”

| Publicado en Edición Impresa

Daniel Angelici habló ayer sobre el actual mercado de pases de Boca y puntualizó en posibles ventas, especialmente la de Darío Benedetto. El presidente del equipo de La Ribera aseguró que el delantero le dijo que se iba a quedar hasta fin de año.

“Siempre tengo el principio básico que no quiero que ningún jugador se quede sino tiene ganas de quedarse. A mí me dijo varias veces que se queda hasta fin de año”, comenzó indicando, y agregó: “No han llegada propuestas concretas por ningún jugador y nos encontramos en una situación financiera que no necesitamos vender. Ahora, si llega una propuesta, se consultará con el jugador”.

“Repito, lo último que hablé con él es que se iba a quedar hasta fin de año para seguir jugando la Copa Libertadores”, cerró en relación al Pipa, que es seguido de cerca por clubes del fútbol francés como el Olympique de Marsella.

Otro jugador que podría partir es Cristian Pavón. En relación a su bajón de rendimiento, indicó: “Es así el fútbol. Es un gran jugador que no tiene nivel cuando llamaban todos los clubes europeos pidiendo su cotización. Fue al Mundial, jugó poco y volvió sin estar en su nivel. Las condiciones las tiene para volver a mostrar ese nivel donde todos los querían”.

Saliendo un poco de posibles salidas, y metiéndose en futuros refuerzos, comentó: “El técnico nos pidió variantes en varios puestos, pero faltan 30 días y esto recién empezó”.

Por último, descartó el arribo de Maxi Meza: “Más allá de la voluntad del jugador, sabemos que a Meza en México no lo quieren vender y tienen una cláusula muy alta”.