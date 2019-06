¿Cuánto cuesta instalar en una casa un equipo de energía renovable?

Aseguran que ante los últimos apagones, crecieron las consultas en la Región por este tipo de equipos

La energía renovable en el último tiempo pasó a ser una opción más que válida como alternativa a la convencional, no sólo por los aumentos de tarifa y la cuestión ambiental, sino también porque no deja a oscuras a la gente.

Según el Distrito La Plata del Colegio de Técnicos, el apagón que afectó a todo el país hace unos 10 días y el que desde el sábado sufren los vecinos de la zona Norte de la Ciudad, y que aún no fue resuelto, hicieron que aumentaran las consultas por la utilización de este tipo de energía, para lo cual se instalan paneles solares en las viviendas y se puede suministrar de energía a toda la casa en función del equipo que se ponga en funcionamiento.

Una casa de unos 60 metros cuadrados con dos televisores, una heladera, un ventilador y las luminarias se puede alimentar con tres paneles solares, un inversor (el "cerebro" del equipo) y un banco de batería, para lo cual el propietario tendría que pensar en una inversión total de unos $110.000, con la mano de obra incluida para la instalación del kit.

Ahora, pensando en una propiedad más grande, de unos 100 metros cuadrados, se necesitarían dos paneles más y un inversor de mayor capacidad. En ese caso, el desembolso ronda los $150.000. Según Gustavo Tavolaro, titular del Distrito La Plata del Colegio de Técnicos, la vida útil del equipamiento está estimada entre 15 y 20 años, dependiendo del uso y mantenimiento, mientras que la batería lo más probable es que se tenga que cambiar cada cinco años (como la de los autos), y según su capacidad, el precio actual oscila entre los $7.500 y los $12.000.

Si se tiene en cuenta el plazo menor de vida útil estimada, que serían 15 años, y la cantidad de baterías necesarias para ese período (al menos dos más), la inversión total rondaría los $180.000, el equivalente a $1.000 por mes, por debajo de lo que actualmente muchos pagan de luz.

Otro de los beneficios es que un equipamiento con cinco paneles permitiría el suministro a electrodomésticos de mucho consumo energético, tanto en el arranque como en su funcionamiento, como son los aire acondicionados y las calderas.

¿Y los días nublados?

"Con la misma resolana el equipo ya está produciendo energía", explica Tavolaro, y esa energía queda almacenada en la batería. Así, si hay tres o cuatro días sin sol o con lluvia, la batería entra en actividad para asegurar el suministro, mientras que si se prefiere no correr riesgos o se dispone de un dinero extra, el dueño de casa puede comprar otra batería y así tener mayor capacidad de almacenamiento. Además "suministra 220 volts continuos, sin picos, como suele suceder con el suministro convencional", agrega Tavolaro como otra de las bondades.

Respecto de los electrodoméstico de mayor consumo, como el aire acondicionado, hay varias opciones. Una es que el equipo quede conectado a la red de energía convencional, otra es comprar un kit de energía renovable de mayor capacidad, para de esa manera tener la potencia suficiente, y una tercera alternativa es la adquisición de un aire acondicionado de tipo inverter, cuyo consumo energético está estimado en la mitad de los comunes, de modo la energía producida por los paneles podría ser suficiente para su funcionamiento.

Algo similar sucede con las calderas, otro de los electrodomésticos de alto consumo de electricidad, mientras que una bomba para extraer agua de pozo, utilizadas en muchas de las viviendas afectadas por el apagón que desde el sábado afecta a Gonnet, City Bell, El Rincón, Villa Elisa y Arturo Seguí, se puede hacer funcionar sin mayores inconvenientes ya que no es de los motores que más watts consumen.

Por otra parte, quienes produzcan energía pueden venderla, algo que está contemplado por la Ley Nº27.424, aunque la provincia de Buenos Aires aún no adhirió. En ese caso, en los hogares que cuenten con los equipos solares se debe instalar un medidor bidireccional, el cual contabiliza la energía tradicional consumida y la inyectada a la red producida por los paneles, de manera que no sólo que se estaría autoabasteciendo sino que también estaría vendiendo la energía producida y no consumida.

“Desde el Colegio de Técnicos de la Provincia buscamos incentivar este tipo de energía con esta propuesta al alcance de la mano de los vecinos, con capacitación técnica a los profesionales para jerarquizar esta profesión que comienza a expandir sus alcances”, explicó Tavolaro, quien además indicó que “en esta relación y dada las bondades del sistema, la instalación de paneles solares permitirá el ahorro económico al usuario y la posibilidad de la no interrupción del servicio por posibles cortes de la distribuidora e incluso a la posterior venta de la energía sobrante a la red”.