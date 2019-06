Silva rompió el silencio y le pegó duro a la CD: "Es inoperante y no tuvo inteligencia para retenerme"

El ex delantero de Gimnasia no se guardó nada y entre tantas otras cosas agregó que "la plata no es todo" y que hoy en Gimnasia "hay una mentalidad mediocre"

Santiago Silva habló tras su partida de Gimnasia y le pegó duro y parejo a la Comisión Directiva, antes del inminente acuerdo con Argentinos Jrs, donde jugará el próximo torneo.

El charrúa trató de inoperante y poco inteligente a los directivos entendiendo que no supieron cómo negociar para poder retenerlo.

El delantero contó desde cero cómo fue la historia en diálogo exclusivo con La Redonda: "Tuvimos un lindo almuerzo de compañeros y cuerpo técnico, donde el entrenador me dice que quiere contar conmigo. Me fui de vacaciones después de una reunión con el presidente en la que me propone seguir. Me fui de vacaciones, descansé en familia, y en vacaciones aparecieron un par de ofertas y también hablé con el presidente y me ofreció un año de contrato por un monto ilógico. Fue un año largo pero se terminó con cosas lindas y un crecimiento grupal y buenos niveles".

"En la charla telefónica le aclaré que me ofrecía algo ilógico porque el 13 de junio de 2018 cuando arreglé el monto era una cosa y hoy el país refleja otra cosa. Se fueron dando las conversaciones y cuando regresé me reuní con el vice y se llegó a un acercamiento pero no era lo que pretendía. No hubo acuerdo y así se terminó la negociación, aunque creo que no hubo muchas ganas de querer tenerme más allá de un esfuerzo. Así se terminó la relación", agregò el Tanque sin vueltas.

Más adelante le pegó duro a la cúpula dirigencial por no saber cómo negociar una renovación: "Si tenés un jugador que te suma en el campo y en el vestuario hay que hacer un esfuerzo y no hablo de Silva, hablo de otros jugadores también. Hablo de la inexperiencia dentro de una negociación. Veo la inoperancia y lo vi durante el semestre, para ciertas cosas de la dirigencia. No hay eficiencia en negociar con un jugador de fútbol. Hay que buscar las formas, no fue la forma".

Y remarcó que no es una cuestión de números solamente ya que "Silva no se va a River o Boca, hay que tener inteligencia. No me considero ni más ni menos que nadie. Hablo del mal manejo de un montón de cosas de lo que pasa hoy en Gimnasia. Hay cosas que se tapan y se meten debajo de la alfombra. No tengo pelos en la lengua, voy para adelante. El presidente tiene que seducir a los jugadores"

"Pasó con Faravelli, ofrecerle una pascualina y un litro de leche. Me ofrecieron un año y cuando se enteraron que había otros que me ofrecían dos,cambiaron", remarcó.

"HOY EN GIMNASIA HAY UNA MENTALIDAD MEDIOCRE"

Más adelante sostuvo y entendió que él se ganó la renovación en la cancha y en el vestuario: "Yo me lo gané en la cancha y con mis compañeros dentro del vestuario. Saben lo que aportaba adentro, me encanta sumar, no soy negativo, tengo cara de culo adentro de la cancha a veces, pero sé lo que soy para mis compañeros. Y agradezco al cuerpo técnico, que tiene ganas de crecer y ganar cosas".

"No estoy enojado. Quiero que la gente vea por qué no se dio la continuidad. Lo tomo como que hay gente inexperta, con un jugador que suma y no se tuvo inteligencia para poder retenerlo. Me quedo con la gente, el verdadero hincha está agradecido y yo también. Pero no quiero soportar que ciertas cosas se digan".

Por último aclaró que "la plata no es todo, tengo un buen pasar gracias a Dios, no pasa todo por un tema de plata. Cuando llegué a Gimnasia dije que quería ir a cambiar cosas, a poner disciplina, que hoy es todo. Si andás de joda no existís. Antes se podía, ahora no. Eras gordo y jugabás, ahora no. Tener un buen desayuno, un almuerzo, una buena cancha de entrenamientos hace diferencia. No pasa todo por la plata, pasa por querer crecer y si tenés una mentalidad mediocre no crecés nunca y eso pasa en Gimnasia hoy".

Hoy, Silva esa cerca del Bicho: "Supuestamente está todo avanzado, pero no firmé todavía. Mi contrato termina el 30 de junio con Gimnasia".