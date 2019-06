VIDEO.- El Loco Gatti casi se va a las manos en un programa de TV

El ex arquero de Boca se calentó con un invitado del programa del que forma parte, lo fue a buscar y lo tuvo que frenar el conductor

El Chiringuito, el programa español que integra junto con otros panelistas y que se basa en debates intensos sobre la actualidad del fútbol en Europa y otras partes del mundo.

Parece que al Loco no le gustó una de las opiniones del invitado, Miguel Galán, presidente del centro español de formación de entrenadores, quien le dijo al ex arquero de Boca que no sabía de jugadores del país ibérico. Gatti lo escuchó, enloqueció y, después de unos cuantos gritos, se paró y lo fue a encarar con vehemencia.

Josep Pedrerol, el conductor del ciclo, reaccionó rápido, un poco acostumbrado a estos cruces, y frenó al argentino antes de que las cosas pasaran a mayores. Eso sí, el Loco no se calló nada y tiró: "Es que me pone loco, me traés cada personaje. Traeme a Mourinho, no a este pibe".