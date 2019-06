La inesperada invitación de Trump a Kim Jong-un

Trump, quien llegó hoy a Seúl, la capital de Corea del Sur, busca la "desnucleariuzación" completa de Corea del Norte, mientras ese país exige el levantamiento inmediato de las sanciones económicas que le impuso la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo hoy una inesperada invitación al líder norcoreano, Kim Jong-un, para mantener un contacto personal mañana en la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés), en la frontera con Corea del Sur.

La sorprendente propuesta fue recibida con beneplácito en principio por el régimen norcorerano, al punto de que la viceministra de Exteriores, Choe Son-hui, la calificó públicamente de "muy interesante".

Trump, quien llegó hoy a Seúl, la capital de Corea del Sur, busca la "desnucleariuzación" completa de Corea del Norte, mientras ese país exige el levantamiento inmediato de las sanciones económicas que le impuso la Casa Blanca con la esperanza de influir para que detenga sus planes armamentísticos.

Antes de viajar a Seúl desde Osaka (Japón), donde asistió a una reunión de líderes del G-20, Trump activó su cuenta de Twitter para invitar a Kim a una reunión de "unos dos minutos" mañana en la DMZ que separa a las dos Coreas.

"Mientras estoy allí, si el líder Kim de Corea del Norte ve esto, ¡yo me reuniría con él en la Frontera/Zona desmilitarizada solo para estrecharle la mano y decir Hola (?)!", escribió el jefe de la Casa Blanca.

Poco después, la viceministra Choe publicó un a nota en la agencia estatal KCNA, en la que calificó la propuesta de "muy interesante", aunque aclaró que aún su gobierno no había recibido una comunicación oficial para la reunión.

Sin embargo, en Corea del Norte se descartaba que la invitación será aceptada y que el contacto se producirá mañana, domingo.

"Nos han contactado muy rápido y quieren ver si podemos hacer algo, y no estamos hablando de una reunión larga, solo un saludo rápido", dijo Trump en Osaka.

"No lo llamaremos una cumbre, lo llamaremos un apretón de manos, si ocurre. Creo que a él le gustaría hacerlo, y a mí no me importaría, porque mañana voy a estar en la DMZ", completó.

Incluso, según la agencia EFE, Trump aseguró que si finalmente se produce el contacto en la frontera, estará dispuesto a cruzar la zona limítrofe y entrar en Corea del Norte.

"Por supuesto, lo haría, me sentiría muy cómodo haciendo eso, no tengo ningún problema", puntualizó.

Ese cruce, en caso de producirse, sería histórico, debido a que ningún presidente de Estados Unidos pisó jamás suelo norcoreano. Ese paso puede marcar un nuevo mojón en el proceso de distensión abierto para lograr la desnuclearización de Pionyang.

La última cumbre entre Trump y Kim se concretó en febrero en Hanoi y terminó en fracaso. la delegación estadounidense se negó tajantemente en esa ocasión a reducir el nivel de sus sanciones si antes Corea del Norte no resigna sus planes nucleares.

Tras su llegada hoy a Seúl, Trump se dirigió al palacio presidencial, donde fue recibido por el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto que las enfrentó entre 1950 y 1953, y en el que Washington lideró la coalición que apoyó a Seúl, se cerró con un alto el fuego en vez de con un tratado de paz.