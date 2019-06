Trump llegó a Gran Bretaña con una catarata de críticas contra el alcalde de Londres

Lo llamó "perdedor" y lo comparó con el alcalde de Nueva York, al que definió como "tonto e incompetente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy al Reino Unido en una visita oficial de tres días en la que se reunirá con la reina Isabel II y con la primera ministra renunciante, la conservadora Theresa May, entre otras personalidades.



El mandatario acompañó su arribo arremetiendo en Twitter contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien llamó "perdedor" y comparó con el "tonto e incompetente" jefe de gobierno de Nueva York, Bill de Blasio.



En un primer mensaje colgado en su cuenta @realDonaldTrump, indicó que "se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido".



Agregó en ese mismo mensaje que el político laborista "es un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres, no en mí...".



"Khan me recuerda muchísimo a nuestro muy tonto e incompetente alcalde de Nueva York de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, sólo que es la mitad de alto. En cualquier circunstancia, tengo ganas de ser un gran amigo del Reino Unido, y tengo muchas ganas de esta visita", apuntó en otro tuit.



En respuesta a esos insultos, un portavoz del alcalde británico afirmó que "esto es mucho más grave que unos insultos infantiles que deberían estar por debajo del presidente de Estados Unidos".



Esa misma fuente recordó que "Sadiq representa los valores progresistas de Londres y de nuestro país" y apuntó que Trump es "el ejemplo más indignante de una creciente amenaza de la extrema derecha por todo el planeta, que está poniendo en riesgo los valores básicos que han definido nuestras democracias liberales durante más de 70 años".



En un artículo divulgado por el dominical The Observer, el alcalde de Londres había comparado ayer el lenguaje utilizado por el mandatario estadounidense para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del Siglo XX".



Khan criticó los honores con que Trump está siendo recibido en el Reino Unido, donde se reunirá con la reina Isabel II y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.