Gabriela Sabatini será distinguida en Francia y celebró la alta competencia femenina actual

La extenista argentina Gabriela Sabatini consideró este martes que es "positivo" que los torneos femeninos estén muy abiertos en los últimos años, con sorpresas frecuentes y sin grandes dominadoras claras.

"Hay mucha variedad en las chicas. Cada semana se ven nombres nuevos o que no habían llegado a las últimas rondas. No lo veo como algo negativo, lo veo como positivo, que haya recambio todo el tiempo", afirmó en una conferencia de prensa en las instalaciones de Roland Garros en París, donde recibirá el Premio Philippe Chatrier en reconocimiento a su carrera, durante una cena de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Sabatini, que tiene ahora 49 años, respondía así a una pregunta sobre si echa de menos su época, con la presencia de otras grandes figuras como Steffi Graf, Mónica Seles, Martina Navratilova o Arancha Sánchez Vicario, que acostumbraban a conseguir grandes resultados y daban una dimensión diferente a la disciplina.

"Está bien que haya competición. Está ahí (Simona) Halep, que sigue entre las mejores. Naomi Osaka lo hizo bien en los últimos meses, ahora no tanto. Hay una competición muy buena", valoró la campeona del Abierto de Estados Unidos de 1990.

Halep, número tres mundial, está clasificada para cuartos de final en Roland Garros, pero Osaka, la número uno y campeona de los dos anteriores torneos del Grand Slam, decepcionó en París al caer en tercera ronda.

Sobre las jugadores nuevas, Sabatini señaló que le gusta especialmente el juego de la australiana Asleigh Barty, octava del mundo y clasificada para cuartos en Roland Garros.

"Me gusta mucho la australiana Barty. Me gusta mucho cómo juega, su revés cortado es de verdad muy bueno. Es una jugadora con estrategia y una de las que más me gustan", señaló.

El Premio Philippe Chatrier, que recompensa a personas y organizaciones por su aportación al tenis, lleva el nombre del que fuera presidente de la Federación Internacional de Tenis desde 1977 a 1991. La pista central de Roland Garros también lleva ese nombre.

Se concede desde 1996 y antes que Gabriela Sabatini lo recibieron grandes extenistas como John McEnroe, Margaret Court, Martina Navratilova, Rod Laver, Arancha Sánchez Vicario o Gustavo Kuerten, entre otros, así como personalidades como el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch.