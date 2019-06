Boca no se andaría con chiquitas en el mercado: ex capitán de la Roma y otras figuras, en órbita

Boca está detrás de dos ex jugadores surgidos en las canteras del Lobo y el Pincha como Maxi Meza y Guido Carrillo respectivamente, algo que ya fue informado por este medio en su momento. Pero además, otras tantas figuras también aparecen en la carpeta del entrenador Gustavo Alfaro para reforzar el equipo.

En la línea de fondo, el técnico y el mánager Nicolás Burdisso, piensan en el ex jugador xeneize de 34 años Matías Silvestre, que acaba de descender con el Empoli de la Serie A.

Pero en el mediocampo es donde se buscaría el salto de calidad, ya que aparecen dos nombres rutilantes: Ever Banega (otro con pasado en el Club) y Daniele De Rossi (35), ex capitán de la Roma, que mantiene una buena relación con el mencionado Burdisso. Si bien el volante tendría entusiasmo en recalar en Buenos Aires, no es menos cierto que tiene ofertas tentadores de la MLS.P

"En estos días vamos a volver a comunicarnos con De Rossi. Es una gestión que hacemos por la amistad que tenemos y por su interés de venir a Boca", dijo Burdisso.

Para Alfaro se viene el momento de saber elegir con quién reforzar el equipo, a sabiendas de que por lo menos tres jugadores de nivel no estarán más en el plantel: Nahitan Nández, Cristian Pavón y Darío Benedetto podrían encabezar la lista de los que se vayan, además de Paolo Goltz, quien no va a ser tenido en cuenta.

"Sé que varios jugadores se pueden ir. El libro de pases termina el 31 de agosto en Europa, en plena Copa Libertadores. Y eso nos complica", dijo el DT como para abrir el paraguas de cara a un futuro no tan lejano.