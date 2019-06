“La experiencia te ayuda, pero a la vez hay que estar alerta para revalidar esto de ser el mejor”

Realizó toda su formación en nuestra ciudad y es un platense por adopción. Fue nombrado mejor árbitro del país por tercer año seguido

Por NICOLÁS NARDINI

nnardini@eldia.com

Fabricio Vito es uno de esos casos atípicos en el mundo del deporte, al menos en la Argentina. Es que el hombre que fue electo, por tercer año consecutivo, como el mejor árbitro de básquet de la Argentina, desafía la lógica de que los encargados de impartir justicia siempre son resistidos desde los cuatro costados. Por su pericia profesional, sumada a su don especial para el trato en el aspecto humano, es un árbitro que recoge más adhesiones que rechazos.

Tras recibir este nuevo galardón, el juez nacido en Puntal Alta, pero platense por adopción, visitó nuestra redacción y contó que “es un placer que te den un premio de tal magnitud por tercer año consecutivo, la verdad que ni soñando hubiera imaginado esto. Esto me pone muy feliz y cada elección, desde la primera hasta esta última, la he disfrutado mucho”.

A la hora de entender porqué cree que lo volvieron a elegir como el mejor, dijo: “creo que valoran mucho la pasión que le meto, las ganas y lo que me preocupa mi trabajo, porque soy un apasionado de lo que hago, trabajo todos los días para tratar de hacer lo mío de la mejor manera posible” y agregó que “entiendo que también genero bastante empatía con los jugadores, los entrenadores, el mismo periodismo y los dirigentes, entonces creo que eso es muy valorable”.

Sobre la figura arbitral en un país tan pasional y sanguíneo a nivel deportivo como el nuestro, explicó que “es difícil ser árbitro en Argentina, por esto de que la autoridad está como devaluada o no respetada. Obviamente que si lo comparamos con el fútbol, no tenemos los problemas de nuestros colegas de esa disciplina, que esto todo el tiempo rodeados de jugadores cada vez que sancionan algo en contra de un equipo. Eso no nos sucede a nosotros, al menos en la liga profesional, porque cuando más arriba dirigís, más simple es todo, porque es más profesional. Y después, cuando uno sale de la Liga Nacional al plano internacional, a uno se le hace todo más simple, porque nuestra Liga es como un Doctorado, dirigir en Argentina es como un Master en esto de la trampa o de querer sacar un poco de ventaja, entonces hace que luego sea todo mucho más fácil. Dirigir por el campeonato de acá y sobre todo algún partido por el descenso, te avala para dirigir cualquier tipo de partido a nivel internacional. Por supuesto que con la concentración y los recaudos que hay que tomar todo el tiempo, pero dirigir en Argentina es hacer un Doctorado, porque acá dirigís en canchas de dos por dos, con la gente pagada todo el tiempo a tu oreja y cuando vas afuera dirigís en canchas para 50 mil personas, donde el espectador más cercano está a 20 metros, entonces la presión del público no es la misma. De todas maneras, por más presión que a uno le quieran meter, gracias a Dios acá en la Liga, al menos en estos 15 años en que me toca estar en Liga A, sale campeón el mejor y se va al descenso el peor”.

Al momento de analizar en qué creció en este último año y qué le cuesta cada vez más con el paso del tiempo, dijo que “creo que la experiencia que uno va sumando año tras año te ayuda, ser elegido el mejor medio que te relaja, pero a su vez te tiene que mantener alerta para día a día revalidar ese título de ser el mejor árbitro. Y en cuanto a lo que más me cuesta, es el cansancio de los viajes, ya no somos pibes y estamos todo el tiempo arriba de un avión, en un hotel o en un aeropuerto. Muchas veces tocan partidos consecutivos con viajes, nuestro país es muy extenso y la Liga es muy federal, podés ir desde Río Gallegos hasta Formosa y muchas veces pasa que te levantás en un hotel de dormir la siesta y no sabés en qué ciudad estás. Puede que te canse, pero si lo hacés con pasión y ganas, lo disfrutás”.

LA SORPRESA POR NO HABER SIDO DESIGNADO PARA EL MUNDIAL

En el ambiente del básquet causó sorpresa general que la FIBA no lo haya designado como el representante arbitral del país para el Mundial de China. Al respecto, Vito le dijo a este diario que “hay dos cuestiones a atender. FIBA ha elegido árbitros jóvenes para los últimos torneos importante, ya sean los Juegos de Río o el Mundial de China. Y cuando digo jóvenes, digo casi sin experiencia, hombres de entre 25 y 32 años. Y la segunda cuestión es ya más personal, porque hace un tiempo tuve un encontronazo con el jefe de los árbitros de América y esas cosas a nivel internacional se facturan. Yo ya sabía que podía no tocarme el Mundial, pero tenía mi cabeza preparada para no caerme”.

Sobre sus desafíos, dijo que “entiendo que esto es partido a partido, hay que hacer el mejor trabajo posible para que la competencia siga su curso normal”.

Por último, se animó a recordar a los jugadores más complicados y a los más caballeros que arbitró: “hay una camada de jugadores complicados que se retiró, como Leo Gutiérrez o Bruno Lábaque, que eran complicados, sobre todo cuando se juntaban en las finales Peñarol-Atenas, cuando se juntaban los dos. Y jugadores caballeros, hay muchísimos, como el Gringo Pelussi o Sebastián Ginóbili, pero son muchos más”, concluyó.