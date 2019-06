Denuncian a un traumatólogo por abusar de una paciente

| Publicado en Edición Impresa

Una joven denunció haber sido abusada por un traumatólogo del Hospital de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre, y pidió que el médico “no atienda mas”, en tanto que el galeno fue apartado de la atención al público hasta que concluya la investigación.

“Estoy acompañada por mis padres y hermanos. Exponer mi caso fue la única salida que encontré para que hagan algo con este hombre que no puede atender más”, dijo N. la mujer de 24 años que relató la situación violenta en un posteo en su muro de Facebook que, hasta ahora, fue compartido más de 2000 veces y tiene 380 comentarios.

“Ahora me reúno con una abogada para seguir el caso por vía judicial. No me callo más”, añadió.

En tanto, el médico “fue puesto en disponibilidad relativa, esto significa que no tendrá contacto con pacientes hasta que se resuelva la investigación judicial”, explicó Leonardo Busso, subsecretario de Atención de Salud de las Personas del ministerio de Salud bonaerense, de donde depende el hospital.

Jonathan D’Alessandro, el traumatólogo denunciado, se desempeñaba en el segundo año de una “concurrencia” y en el hospital no había radicada ninguna denuncia en su contra.

“Me caí de la bicicleta y fui al hospital a revisarme porque me dolía la rodilla. Después de trasladarme de un consultorio a otro, me empezó a revisar la columna, después me pidió que me bajara los pantalones y me revisó los tendones de la ingle, me tocó la vagina e hizo un par de cosas que no puedo ni nombrar”, denunció la joven.