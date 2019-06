Investigan a un médico por abuso sexual agravado

| Publicado en Edición Impresa

El traumatólogo denunciado de haber abusado de dos mujeres en el Hospital de Pacheco, en el conurbano bonaerense, se notificó ayer de su situación en la Fiscalía de Género de Tigre donde es investigado por “abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal”, dijeron fuentes judiciales.

Por su parte, la abogada Raquel Hermida Leyenda informó que asumirá “la representación de N. (la primera mujer que denunció al médico Jonathan D’Alessandro) con Juntas y a la Izquierda, movimiento feminista que integra Vilma Ripoll”. Esta mañana, D’Alessandro se presentó en la Fiscalía y se notificó de las denuncias en su contra, ya que a la de N. de 24 años, se sumó la de Patricia de 39 (nombre ficticio que eligió la mujer para hablar con los medios).

Las fuentes judiciales también contaron que pidieron “grabaciones de las cámaras y otras informaciones al hospital” para sumar a la investigación que realiza Federico González, de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Tigre.

Hermida Leyenda coincidió con el criterio de la UFI de Género de Tigre ya que pedirá que se investigue al traumatólogo por “abuso sexual agravado por acceso carnal. Gravemente ultrajante por su condición de médico, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal”.

El martes último, N. relató en su cuenta de Facebook detalles de la situación abusiva que vivió durante la consulta con el médico y luego habló con la prensa. “Leí lo que ella escribió en Facebook y me sentí totalmente identificada. Sabía que ella no mentía. A mí me pasó lo mismo en agosto del año pasado, pero no dije nada. Ahora me animé y ya hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer”, dijo Patricia.

Ella reconoció que tuvo “suerte” porque “logré escaparme a tiempo. Conmigo no llegó tan lejos como con N.”, añadió la mujer.

Explicó que el año pasado tuvo un accidente de tránsito, llegó a la guardia del hospital donde la atendió D’Alessandro, “y la manera de revisarme, los tocamientos me incomodaron. Después me dijo que las recetas para hacer rehabilitación y de medicamentos me las iba a dar en el subsuelo. Y me fui. Me escapé. Además me hizo masajes y me invitaba a seguir dándome masajes en el subsuelo. Me paralicé, pero como estaba con mi papá y mi marido que me esperaban en el pasillo, apenas los vi, les dije que me iba ya mismo”.