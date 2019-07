Detuvieron a los dos choferes por el accidente fatal en Tucumán

El fiscal Edgardo Sánchez investigará la responsabilidad de Cristian Salinas y Gustavo Montoro por el vuelco del micro con jubilados.

Los dos choferes que conducían el micro de jubilados que volcó en Tucumán, por el cual 15 personas perdieron la vida, quedaron detenidos y serán investigados.

Según fuentes policiales, el fiscal Edgardo Sánchez pidió la detención de Cristian Salinas y Gustavo Montoro para determinar su responsabilidad en el accidente ocurrido en el cruce de las rutas 157 y 308, en cercanías de la localidad de La Madrid. "Es una aprehensión por 48 horas para continuar con la investigación", dijo.

LAS POSIBLES CAUSAS DEL ACCIDENTE

Si bientodavía falta la confirmación de las pericias, todo indicaría que el vuelco fatal del micro que transportaba a los jubilados desde Mendoza hacia Termas de Río Hondo se produjo por la niebla que había a la altura de la localidad tucumana de La Madrid.

Al menos 15 personas murieron y otras 44 resultaron heridas después de que volcara en Tucumán un micro de jubilados que había partido en la noche del domingo desde Mendoza. El trágico accidente se produjo en una curva de la ruta 157 a la altura de La Madrid, en el cruce con la 308, en momentos en que se registraba mucha niebla en la zona. La unidad que se accidentó es de la empresa "Destino Cero", de San Juan, y estaba habilitada. Para la CNRT el accidente no se habría producido por una cuestión mecánica.

De acuerdo a las primeras hipótesis el conductor no habría logrado reaccionar a tiempo mientras circulaba por una curva pronunciada, por la baja visibilidad en el lugar donde se produjo el accidente. Además de los jubilados en el micro viajaban familiares de ellos, dos coordinadores del grupo y dos choferes que sobrevivieron al accidente.

"Hubo niebla en el lugar del accidente pero no sé cuál es la causa. Estamos trabajando con las autoridades judiciales y con los peritos para determinar qué fue lo que pasó", expresó Marcelo Ibáñez, jefe de la Unidad Regional Sur (URS), ante la prensa.

En tanto que el comisionado de La Madrid Darío Herrera explicó en diálogo con TN que la zona donde se produjo el accidente es "un cruce peligroso para los conductores que no lo conocen", y que es común que en esta época se registren bancos de niebla en ese lugar. "Las señalizaciones están, aunque no sabría decir si son las adecuadas o no", dijo.



HASTA EL MOMENTO 15 VÍCTIMAS

Dos pasajeros que fueron ingresados en el hospital de Concepción fallecieron a raíz de las graves heridas recibidas.



Autoridades judiciales consultadas por Télam, confirmaron que en el ómnibus había 13 cuerpos luego del accidente -aunque el listado no se dio a conocer- por lo que de esta forma el total de víctimas fatales, se elevó a 15.



El accidente ocurrió en los cruces de la ruta nacional 157 y la provincial 308, en la localidad de La Madrid, unos 95 kilómetros al sur de la capital tucumana.



La ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla, informó que dos mujeres, identificadas con Marta Santamarina y Olga Marín, murieron en el hospital de Concepción.



En tanto los rescatistas buscan a una persona que figuraría en el registro de viajeros

DIFUNDIERON LOS NOMBRES DE LOS HERIDOS

El gobierno tucumano identificó solamente a dos de las personas muertas, y también a 44 heridos en el accidente del ómnibus que trasladaba a un contingente de jubilados desde Mendoza hasta Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y que volcó esta mañana en la localidad tucumana de Lamadrid



Marta Santamarina y Olga Marín fallecieron cuando eran atendidas en el hospital de Concepción, en el sur de la provincia, según fuentes oficiales, mientras que se estima que hay otras 13 víctimas fatales sin identificar.



Los heridos asistidos en el hospital de Concepción son Adriana Ester Herrera, Iris del Carmen Delgado, Marta Moyano, Mirta Cocentino, María Teresa Gálvez, Juana Zapata, Elsa Peralta, Lucrecia Liendo, Silvia Tapia, Gloria López, Leonor Morán, Blas Luis Soloa, Cristian Salinas, Mabel Quevedo.



También fueron derivadas María Elena Méndez, René Silva, Silvia Chávez, Silvia Sánchez, Oscar Eduardo Ojeda, Zaita Guiardina, Elda Clara Silva, Hugo Peralta, Patricia Lo Presti, Estela Pereira, Rául Enrique Méndez López.



También Miriam Avila, Mata Braña, Graciela Bustos, Dante Regules,Griselda Rivera, Norma Navarro (en Monteros); Marcos Fabián Cruz, Ariel Guzmán, Gustavo Montoro, Ángel Moyano, Marcos Cisterna (en La Madrid); Araceli Castro, Juan Zapata (Alberdi).



En tanto Olga Siola fue derivada al hospital de Graneros; Aída Scarpo, Edit Ferreita, y Héctor Cortechini, al de Simoca, Angélica Ferreira al hospital Padilla y Jorge Rojas fue trasladado a un centro de salud privado.