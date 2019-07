Massot, duro contra Carrió: “Ha mentido y extorsionado al Gobierno”

| Publicado en Edición Impresa

El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, salió ayer al cruce de la dirigente de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió, por sus declaraciones contra el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, de quien dijo que le negaba la palabra en los debates parlamentarios y que intentó convencerla de romper relaciones con el Gobierno.

“La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió”, dijo el dirigente macrista, mostrando claramente su posición frente a este entredicho.

En esa línea, Massot afirmó que son “absolutamente falsos” los dichos de Carrió, que “ha manipulado y extorsionado al Gobierno”, además de ser “la persona que más ha cuestionado y más ha mellado la autoridad del Presidente) en estos años”.

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la diputada dijo: “Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la Cámara de Diputados”.

También lo acusó de haber enviado en su momento al ex diputado peronista, Julián Domínguez, como emisario para que la convenza de “romper” con el Gobierno.

“Es gravísima la acusación. Nos sorprendió y no esperábamos semejante falacia”, afirmó Massot.