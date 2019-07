Escapó de una golpiza por un motociclista solidario que paró y la llevó a la comisaría

Fue en 45 y 161, en El Retiro. Ella huyó de un auto donde estaba con su pareja, a quien denunció por agredirla físicamente

Johana Vargas es peluquera, tiene 29 años y cría cuatro hijos en su casa del barrio Malvinas. Tres por su relación de pareja con quien estuvo 12 años. Según le contó ayer a este diario, ese vínculo se rompió cansada de padecer repetidos episodios de violencia de género. Por eso, cuando hace un año y medio inició una historia amorosa con un hombre de 37 años sus expectativas de superar la traumática experiencia anterior se habían renovado.

Desconsolada, la mujer le dijo ayer a EL DIA que esa esperanza se desvaneció: “pasé por la misma situación nuevamente”, lamentó.

Todo derivó de un incidente ocurrido en la tarde del lunes, en la zona de 45 y 161. Fue el punto culminante de una lista de hechos violentos. Se rebeló y “denunció ante la Policía por primera vez” a quien era su compañero.

Todo empezó pasadas las 18.30. Johana se presentó en la subcomisaría de La Unión, situada en 137 entre 524 y 525, acompañada por un joven motociclista que fue testigo de una golpiza en la vía pública, se detuvo, subió a la joven a su moto y la llevó hasta la comisaría. Vargas había escapado del auto donde, según denunció, se había iniciado una discusión que derivó en castigo físico. Nunca dejó al bebe de 10 meses que llevaba el brazos.

Ahí no terminó la violencia. Mientras Johana se disponía a cumplir con ese trámite, su pareja “entró a la subcomisaría a los gritos y quiso volver a golpearme”, expuso. Pero intervinieron policías de esa seccional, donde permanece detenido con una causa en su contra por “violencia de género”.

“TODO POR UN POEMA”

Según la mujer, el hombre la atacó en medio de una discusión. “Con él y con nuestro bebé de 10 meses habíamos hecho un lindo paseo y cuando volvíamos en el auto para casa (en 34 entre 153 y 154, del barrio Malvinas) le consulté por un poema que había visto en su perfil de Facebook”, recordó.

Vargas apuntó que “no le hice ningún reproche. Le pregunté por simple curiosidad. Pero él se puso nervioso y se enojó muchísimo, porque pensó que se lo había dicho por desconfianza”, calculó.

La peluquera indicó que entonces, cuando pudo, se bajó del coche. “Iba con el bebé y empecé a caminar. Pero me persiguió una cuadra, se bajó del auto y me zamarreó del brazo, en plena calle y a la vista de varias personas, y me obligaba a entrar al coche por la fuerza”.

Desesperada y siempre con su bebé en brazos, Johana atinó a “pedir auxilio” a los gritos.

Sin embargo, lejos de amilanarse por la escena, “mi pareja me agarró de los pelos y me pegó una trompada en la cara. Y además me pisó un pie a un costado del auto para que no pueda seguir resistiéndome. Y tengo además un hematoma en una pierna, en su maniobra para que ingrese violentamente al coche”.

En esos instantes de su relato, Johana se estremeció al recordar que “nuestro bebé del susto se largó a llorar”, profundizando el drama familiar en el lugar.

Por si fuera poco, “algunos vecinos que vieron todo le pidieron a mi pareja que me dejara, que no me continuara golpeando”, dijo.

Johana aprovechó el revuelo y con la criatura caminó hasta 43 y 161, aunque “me persiguió y volvió a golpearme, mientras me pedía que suba al auto y que fuéramos para casa para arreglar las cosas”.

“APARECIÓ COMO UN ÁNGEL”

Cuando el episodio amenazaba con sumar más imágenes de violencia y la derivación del caso asomaba incierta, Johana señaló que “intervino un muchacho en moto, que apareció como un ángel para mí”.

En tal sentido, reveló que “me enteré que era un conocido de mi pareja, a quien le reprochó lo que había hecho y que haya sucedido delante del bebé”, indicó.

“Ahí mi pareja se controló un poco. Este joven lo hizo recapacitar. Entonces, me ofreció llevarme en su moto hasta mi casa, se lo acepté, porque estaba muy nerviosa y asustada al igual que la criatura”, puntualizó.

Pero a poco de alejarse la moto del lugar, su conductor le confesó a Johana que estaba dispuesto a acompañarla hasta la subcomisaría de La Unión para que denunciara lo ocurrido.

Según la mujer, el hombre le explicó que procedió así porque “su padre había matado a su madre en un caso de violencia de género. Por eso el tema lo sensibiliza mucho”.

Asimismo, Johana refirió que “ya había sufrido otras agresiones físicas de mi actual pareja y no lo había denunciado. Pero ahora me decidí a hacerlo. Y estuve cuatro horas declarando. Él quedó detenido al entrar e intentar volver a atacarme”.

Vargas -quien tiene su local en el frente de su casa-, consideró que su pareja, “arbitro en torneos regionales de la Liga Amateur Platense de Fútbol”, ahora “necesita ayuda, porque está enfermo”, dijo y afirmó: “no quiero que nadie más me levante la mano. Estuve antes 12 años con quien me golpeó un montón de veces, al que denuncié bastante. Hasta tuvo una restricción perimetral que no respetó. Igual la Justicia le dio la tenencia de mis otros hijos”.