Victoria de Estudiantes ante Camba y los refuerzos ya pagan en la red: mirá los goles

El Pincha le ganó a Cambaceres por 2 a 0 con goles de Federico y Angel González

Estudiantes se impuso por 2 a 0 ante Cambaceres en su tercer amistoso de pretemporada, disputado en la cancha número 5 del Country Club de City Bell, con goles de los dos refuerzos que llegaron hasta el momento.

Federico González abrió el marcador en City Bell a los 15 minutos del primer tiempo tras capitalizar un centro desde la izquierda y lo liquidó Angel González, con un derechazo cruzado, sobre el final de un partido que tuvo dos tiempos de 20 minutos.

También se metió en el once Nazareno Colombo por Gastón Campi, quien seguiría su carrera en el fútbol turco ( ver aparte ). El jugador no se entrenó ni ayer ni hoy en el Pincha aseguran que entre clubes todavía no hay acuerdo.

El once inicial albirrojo fue con: Andújar; Sánchez, Schunke, Colombo, Erquiaga; Kalinski, Gómez, Pellegrini; A. González, F. González y E. López.

Cabe señalar que no puede ser tenido en cuenta el chileno Gonzalo Jara, quien si bien aún descansa tras la Copa América, terminó con una lesión.

Tras el triunfo del equipo principal en City Bell también fue el turno de los suplentes, que igualaron 0 a 0 ante sus pares del Rojo de Ensenada.

Este once pincha se movió con González; Mura, Bazzana, A. Ayala, Rosales; Castro, D. Ayala, Estévez, Sarmiento; Fernández y Retegui.

El de esta mañana fue el anteúltimo amistoso de la pretemporada de Estudiantes, ya que antes del compromiso por Copa Argentina del 20 del corriente frente a Mitre de Santiago del Estero, en Cutral Có, por los 16avos de final, se verá las caras el próximo sábado frente a San Lorenzo en la Ciudad Deportiva.

El grupo volverá a entrenarse mañana en el mismo predio de City Bell, mientras el entrenador Gabriel Milito aguarda por la llegada de algún volante creativo. Caído la semana pasada lo de Andrés Roa, son varios los nombres que están en carpeta, aunque de momento solo trascendieron los de Juan Cavallaro, quien ya jugó en el Pincha, y el uruguayo Nicolás Lodeiro, quien supo pasar por Boca en el fútbol argentino.