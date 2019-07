“El memorándum con Irán fue un error político pero no judiciable”

| Publicado en Edición Impresa

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo ayer que el memorándum de entendimiento con Irán, que firmó el gobierno de Cristina Kirchner, fue un error pero que se trató de una “cuestión política no judiciable” que no debe ser investigada penalmente.

Fernández declaró como testigo durante poco menos de una hora en los tribunales de Comodoro Py en el juzgado de Claudio Bonadio. “No tengo dudas de que esto es una cuestión política. Voy a venir todas las veces que me citen”, dijo el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner en diálogo con los medios tras su declaración. Agregó que en la comparecencia no estuvo Bonadio: “No necesito verlo”.

También señaló que lo que dijo fue opinión, en el terrero de lo político y no vinculado a lo jurídico.

El candidato a presidente declaró en el expediente que nació por la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la que su compañera de fórmula, la ex presidente Cristina Kirchner, fue acusada de traición a la Patria y recibió su primer pedido de desafuero, que el Senado nunca activó.

La acusación contra Cristina Kirchner -ya no por traición, sino por encubrimiento agravado- y contra otros imputados ya se encuentra tramitando ante el Tribunal Oral Federal 8, rumbo al inicio del juicio. Pero el juez Claudio Bonadio se quedó con una parte de la investigación que aún debe completarse.

Alberto Fernández ingresó a la secretaría 21 del juzgado de Bonadio, que tramita la causa por el memorándum con Irán, pasadas las 10. El precandidato del Frente de Todos aceptó tomarse selfies con personas que esperaban en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py para realizar diferentes trámites.

Antes de comenzar la audiencia, Aníbal Ibarra, abogado de Oscar Parrilli, procesado en el caso, presentó un escrito oponiéndose a la citación de Alberto Fernández, a la que calificó de “política”, y argumentó que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner hizo esas declaraciones por la que hoy lo citan como “una opinión”.