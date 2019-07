Más palos: Dybala dice que con Sampaoli le pasó lo que nunca le ocurrió con otro DT

Siguen sumándose testimonios críticos contra la gestión de Jorge Sampaoli al frente el seleccionado argentino y han sido los propios futbolistas del plantel que disputó el Mundial de Rusia los que han marcado las diferencias con el entrenador.

Ahora el que mostró sus enormes diferencias con Sampaoli fue Paulo Dybala quien, durante una entrevista realizada en las últimas horas, habló sobre la extraña relación con el DT.

"Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con otros jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él", dijo Dybala quien además advirtió que nunca vivió una situación semejante con otro entrenador.

"Fue raro. Convivimos en un complejo como el de Rusia donde compartís el tiempo, te cruzas muchas veces... Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba", explicó Dybala.