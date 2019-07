La AMIA difundió un video con jóvenes que nacieron el día del atentado

La Asociación de Mutuales Israelitas Argentina (AMIA) difundió hoy un video en conmemoración de los 25 años del atentado perpetrado contra la sede de esa institución, en el que aparecen jóvenes nacidos el 18 de julio de 1994, fecha en la que se produjo el ataque terrorista.



En el registro audiovisual varios jóvenes cuentan sus vivencias en relación a este hecho y relatan como marcó sus vidas cumplir años el mismo día en el que fue volada la mutual judía, ubicada en el barrio porteño de Once.



Una de las protagonistas del video cuenta que sus hermanos y primos recibían de parte de sus abuelos una revista o publicación del día en el que nacieron, pero dice que ella no tenía esa suerte porque en su familia temían que viera las imágenes que retrataban los momentos posteriores al atentado, que dejó 85 muertos.



"Me siento responsable de levantar la voz para reclamar justicia. Veinticinco años es toda una vida, y nuestra vida también", sostuvo uno de los jóvenes que mira a cámara con rostro solemne.



"Cumplo 25 años, la impunidad también. Por eso reclamo Memoria, Verdad y Justicia", enfatizó el testimonio con el que concluye la reproducción del video.



El atentado a la mutual judía provocó la muerte de 85 personas, heridas a unas 300 y daños millonarios en las viviendas y comercios de la calle Pasteur al 600 y sus alrededores.