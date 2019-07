Hockey: nueva caída de las chicas de Santa Bárbara "A"

Santa Bárbara "A" cayó frente a Italiano 2 a 1 (gol de María José Granatto), en la cancha sintética de agua del club de Gonnet. Dicho partido correspondió a 16ta. fecha (3ra. de la segunda rueda) del torneo Metropolitano de Primera División de Hockey. El conjunto "tricolor", con apenas 13 puntos, sigue en la penúltima colocación de la tabla de posiciones de la máxima categoría. A todo esto, en lo que respecta a la Primera D4, Santa Bárbara "C" y Santa Bárbara "D" igualaron 1 a 1 con tantos de Marino Pulido Herrera y Lara Yantorno Hughes, respectivamente para cada equipo, en cancha 1 de arena.

El resto de los resultados de los equipos platenses, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera B: Buenos Aires Cricket & Rugby Club 2, Santa Bárbara "B" 1 y Universitario "A" 2, Arquitectura 2.

Primera C2: Estudiantes "A" 1 Pucará 4.

Primera D2: Vélez 2, Universitario "D" 0.

Primera D3: San Luis "A" 4, Hurling "B" 1.

Primera D4: DAOM 1, Universitario "B" 0.

Primera E1: Nueva Chicago vs Santa Bárbara "F". Se suspendió como consecuencia del fallecimiento durante la semana de la jugadora local, Candela Frega. Por tal motivo, el club de Mataderos solicitó a la Asociación de Hockey no jugar ninguna de las tiras en la jornada de hoy.

Primera E2: GEBA "E" 0 Estudiantes "B" 1.

Primera E3: Banco Hipotecario "B" 0, San Luis "B" 2 y Universitario "C" 1, Banco Nación "B" 1.

Primera E7: Santa Bárbara "E" 5, Vicentinos "B" 0.