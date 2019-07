“Su” vuelta: renovada, más entretenida y sin políticos en el living

Telefé presentará desde mañana, a las 22, la temporada número 31 del programa de su máxima estrella que, este año, llegará con varias sorpresas

Es el regreso más esperado. Es “Su” regreso. La diva de la televisión volverá con todo su glamour a la pantalla de Telefé, mañana a las 22, y competirá directamente contra Jorge Lanata, quien, en el mismo horario, aunque en la vereda de enfrente, El Trece, saldrá al aire con “PPT”.

“Susana Giménez” abrirá la temporada número 31 con muchísimas novedades, en una edición más desestructurada de lo habitual, con más espacio para el entretenimiento.

Según se anunció desde el canal, el primer programa de este año tendrá un imperdible sketch que llevará por título: “Susana 2019”.

En una escenografía ambientada en la Casa Rosada, la mini ficción transcurrirá en el marco de las elecciones presidenciales y la diva estará acompañada por importantes figuras como Ricardo Montaner, Lizy Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Jorgelina Aruzzi, Marta Minujín, Luis Novaresio, Roberto Funes Ugarte y su hermano, Patricio Giménez.

Aunque sin dudas el gran atractivo de esta temporada será el “formato que revolucionó la televisión mundial” y que, a pedido personal de la animadora, estará en su programa.

Se trata del concurso “Pequeños Gigantes”, una competencia de talento infantil en diferentes disciplinas: baile, canto y humor que, como se sabe, contará con dos jurados de lujo: Tini Stoessel (que en el primer envío también aportará con alguna de sus canciones) y el referente indiscutido de la música popular, Pablo Lescano. Mañana, y aprovechando el éxito de su ciclo de entretenimientos en el canal de las pelotitas, también estará en el estrado, como jurado invitado, el conductor de “Quién quiere ser millonario”: Santiago del Moro.

En tren de novedades, se destaca también “No pierdas el dinero”, donde invitados famosos deberán superar desafíos para ganar la competencia. Tampoco faltarán los clásicos concursos telefónicos, y entregará más de 6 millones de pesos en efectivo y grandes premios.

Tras la salida de Gasalla, y el paso de Lizy Tagliani, el segmento humorístico estará a cargo de Roberto Moldavsky, que charlará con Su sobre los temas de la actualidad argentina y del mundo.

Luisana Lopilato, seguramente con su marido, el canadiense Michel Bublé, romperá el hielo en el espectacular living que la diva tendrá esta edición, uno de los momentos del show que más disfruta.

Una de las pocas cosas que Susana dejó en claro antes de su debut televisivo de este 2019 es qué no quiere para esta temporada. “Decidí que no quiero más políticos en mi living. Ya son muchos los programas en los que se puede debatir, con analistas, con gente especializada. Yo no entiendo demasiado, no es lo mío. Además, si invitás a uno tenés que invitar a todos... ¡Y de sólo pensarlo me duermo”, lanzó con su habitual sinceridad la estrella, un poco en referencia a Lanata, quizás, que será, desde mañana, su gran rival en su franja dominical.

A pesar de manifestar en varias ocasiones que no desea hablar más de política, no lo puede evitar. Y horas antes de su regreso a la televisión, tras un año en el que se la pasó viajando por el mundo y haciendo especiales con famosos invitados, volvió a demostrar su apoyo al Presidente: “Siempre estoy a favor de Macri. Esperando que su propuesta sea fantástica y que, de una vez por todas, empecemos a salir del lodo en el que estábamos”.

La apertura musical, en esta oportunidad, estará a cargo de Flavio Mendoza y, según trascendió, será a lo grande. Dijo que utilizará como base el tango “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo, en el que Susana, “por supuesto”, bailará y cantará.

