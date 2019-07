Despiden los restos del taxista asesinado: "Acá hay mucha plata y con la plata quieren tapar todo", dijo un amigo

Dijo que el acusado "cuando se bajó sabía lo que iba a hacer" y aseguró que "no puede estar suelta porque es una persona que tiene un arma en su mano. Críticas al juez por su actuación

Los restos de Jorge Gómez, el taxista de 52 años que murió tras una golpiza luego de un incidente de tránsito en Ensenada, fueron velados desde anoche y eran inhumados esta mañana en una ceremonia íntima, mientras que la familia prepara una marcha para mañana para pedir "perpetua para el asesino".

Alrededor de las 9hs. salió el cortejo de la casa de sepelios Pastor, ubicada en Marqués de Avilez y Eva Perón, de Ensenada, y "mañana a las 10hs. se realizará una movilización a la Fiscalía con una concentración previa en avenida 7 y 50", de La Plata.

El responsable de la golpiza es Esteban González Zablocki, de 27 años, quien quedó detenido el sábado por decisión del juez Juan Pablo Massi. Paralelamente, se espera que en los próximos días el fiscal Juan Mennucci, a cargo del caso, pida que se dicte la prisión preventiva del acusado.

Mennucci había pedido el sábado hacer efectiva la detención del agresor y que se eleve la acusación a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", ya que la víctima recibió más de 10 golpes en la cabeza.

En tanto, mientras la familia, amigos y allegados despedían los restos de Jorge Gómez, el taxista de Ensenada que murió el viernes último como consecuencia de los golpes que sufrió durante una supuesta discusión de tránsito con Esteban González Zablocki, quien permanece detenido, esta mañana se repetía el pedido de Justicia.

"Pedimos que esta persona pague por lo que hizo. Acá no hubo nada, volvamos a los videos y ahí se ve que en ningún momento Jorge se defendió ni hubo una discusión de por medio", aseguró Gastón, amigo de la víctima.

"Esta persona bajó y directamente le dio la golpiza que se vio", recordó y dijo que "sabemos que esta persona económicamente está muy bien, tiene cinco abogados, y acá hay mucha plata de por medio y con la plata quieren tapar todo", criticó.

Para este allegado a la familia de Gómez, "Justicia sería que le den lo que tienen que darle. Se bajó y cuando se bajó sabía lo que iba a hacer". "Disculpen, pero lo mató como a un perro. Esta persona no puede estar suelta por la calle, es una persona que tiene un arma en su mano", agregó, quien además dijo que "no me quiero imaginar cómo reaccionaría esta persona si tuviera un choque con otra persona".

Consultado sobre el hecho de hubiera estado libre varias horas, el amigo de la víctima cargó contra la actuación del juez al frente de la causa: "si no ve alevosía que se compre un par de anteojos".