¿Peligra el inicio de la Superliga?

Las complicaciones de último momento se deben a que un grupo de dirigentes, entre los que se encuentran Gimnasia y Estudiante, estarían plantados en que sí o sí se cambie el sistema de descensos

En estos momentos los dirigentes de la Superliga están en pleno debate sobre el reglamento de la próxima temporada del máximo estamento del fútbol argentino y el clima no es el mejor, porque un grupo de dirigentes, entre los que se encuentran Gimnasia y Estudiantes junto a otros ocho clubes de Primera División, estarían plantados en que sí o sí se cambie el sistema de descensos.

Proponen, como ya informara este diario, que dos descensos sean por la tabla de los Promedios y los otros dos, por la tabla del campeonato. Además del Pincha y del Lobo, quienes impulsan esta cruzada son Argentinos, Banfield, Patronato, Lanús, Central, Newell's Old Boys, Arsenal, Central Córdoba y Colón.

Como hasta ahora no hay acuerdo, los dirigentes que están llevando adelante la pelea no están dando quórum en la reunión de Comité Ejecutivo que debe aprobar el reglamento de la competición. Y como sin reglamento aprobado no se puede jugar, hasta podría correr riesgo el arranque de la Superliga.