Estudiantes llegó a Neuquén y tuvo un cálido recibimiento de los hinchas

El sábado desde las 13:10 se mide ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio "El Coloso del Ruca Quimey" de Cutral Có por la Copa Argentina

El plantel de Estudiantes de La Plata arribó esta noche a la provincia de Neuquén. Minutos antes de las 21 aterrizaron en el aeropuerto de la capital provincial y luego emprendían en ómnibus los 100 kilómetros hasta la ciudad de Cutral Có. Allí, el sábado desde las 13:10 se mide ante Mitre de Santiago del Estero por los 16avos de la Copa Argentina.

Como cada que el Pincha viaja al interior, recibió el cariño de los hinchas. Esta vez, un nutrido grupo de simpatizantes e integrantes de la filial neuquina se hicieron presentes en el aeropuerto para brindarle un cálido recibimiento al plantel de Gabriel Milito.

✈️🇦🇹 ¡Llegamos a Neuquén y fuimos recibidos por la Familia Pincha! ♥️ pic.twitter.com/TwpD3HMUVl — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) July 18, 2019

SIN KALINSKI

El plantel de Estudiantes se entrenó esta mañana a puertas cerradas en el predio de City Bell y el entrenador Gabriel Milito finalmente supo que no podrá contar con Enzo Kalinski dentro del equipo. El ex Banfield arrastra un estado gripal que no le permitió entrenar con normalidad durante toda la semana, por lo que Nahuel Estévez será su reemplazante.

⚽🚑 Debido al fuerte estado gripal que lo afecta desde el pasado lunes, Enzo Kalinski quedó desafectado para el partido del sábado ante @CLUBAMITRE por #CopaTOTALArgentina.



👉 Serán 19 los futbolistas que viajen rumbo a Cutral Có pic.twitter.com/OnHh3bXLzK — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 18 de julio de 2019

En consecuencia, el equipo sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Estévez. Iván Gómez y Matías Pellegrini; Angel González, Federico González y Edwar López.

Esto quiere decir que dos de los refuerzos albirrojos que llegaron hasta el momento estarán desde el arranque: Federico y Ángel Gonzalez, quienes harán su debut oficial con la roja y blanca.

Además figuran en la lista para viajar el arquero juvenil Emiliano González, Facundo Mura, Mauricio Rosales, David Ayala, Manuel Castro, Gastón Fernández, Diego García, Edwar López y Mateo Retegui.

En este caso, otro de los refuerzos integra la nómina y probablemente tenga un lugar entre los suplentes. Se trata del uruguayo Diego García, quien apenas llegó jugó el amistoso de los suplentes ante San Lorenzo y marcó un gol.