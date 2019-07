El espectacular hoyo en uno del argentino Grillo en el Open Británico de Golf

El chaqueño Emiliano Grillo clavó un "hoyo en uno" espectacular en el Open Británico de Golf.

Anotó su "ace" desde una distancia de 200 yardas (182 metros) en el par 3 del 13.

Grillo es el único representante argentino que compete en en el 148vo. Abierto Británico de golf, que se jugará hasta el domingo en el Royal Portrush, en Irlanda del Norte.

El abierto britanico de 2018 fue ganado por el italiano Francesco Molinari que defenderá el titulo y empezará a competir con el estadounidense Bryson Dechambeau y el australiano Adam Scott

HOLE-IN-ONE! @GrilloEmiliano with the 1st ace at The Open since 2016 #TheOpen

