Estalló el invierno y en las escuelas se multiplican las quejas por falta de gas

En la Técnica Nº 3, de Los Hornos, alumnos y docentes entrarán más tarde hasta que se resuelva la instalación del suministro

| Publicado en Edición Impresa

“Por las temperaturas 0º C y 1º C, y sin posibilidad de calefacción, los alumnos y docentes ingresarán a las 9”. La resolución fue comunicada ayer por los directivos de la Escuela Técnica Nº 3, de Los Hornos, a los padres de los alumnos, como parte de un plan de contingencia que comenzará hoy y podría extenderse, al menos, hasta el próximo 12 de julio. Se trata del mismo colegio que días atrás fue escenario de un “frazadazo” en reclamo por la reconexión del servicio de gas.

La decisión de los directivos de demorar el horario de ingreso -habitualmente a las 7.30- al aula tiene como fin resguardar al personal docente y a los alumnos, hasta tanto no se recupere el suministro para mitigar el frío durante las horas de estudio. Es, no obstante, un solo reflejo de un espejo mayor: los problemas que aquejan a las escuelas de la Provincia, tanto más agudos cuando llega el invierno y no hay con qué calentarse. En la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), en tanto, sostuvieron que, en conjunto con las escuelas y el Consejo Escolar relevan los casos y trabajan en consecuencia.

Cierto es que los reclamos se acumulan. Por caso, desde la Escuela Media Nº 38, de 208 y 519, en Abasto, la mamá de una alumna se comunicó con EL DIA para contar que tampoco allí su hija y sus compañeros tienen gas: “Se están muriendo de frío”, protestó.

También, en la Escuela Primaria Nº 127 (ex Normal Nº 1), de 51, entre 14 y 15, dijeron que “son pocas las estufas que funcionan y hace mucho frío”. Como parte de las falencias, agregaron que en la sala de maestros y preceptores “hace más de un mes que no tienen luz ni calefacción”.

La situación era similar para la comunidad educativa del colegio Santa Ana, ubicado en calle 31, entre 508 y 509, de José Hernández. Allí, días atrás un grupo de estudiantes realizó una sentada por falta de estufas, pero también por la presencia de goteras y problemas edilicios de larga data.

Desde City Bell, donde la semana pasada decenas de establecimientos educativos se vieron afectados por el apagón de luz, la Primaria Nº 12, situada en 4 y 467, está sin gas desde hace varios días. Así lo denunció el grupo de madres de alumnos que inició una junta de firmas para solicitar al Consejo Escolar “que realice los arreglos en las instalaciones que Camuzzi señaló para volver a conectar el servicio”, interrumpido “por pérdidas de gas encontradas en los calefactores de diferentes aulas”. La nota concluye con una advertencia obvia: en pleno invierno, “la ausencia de gas dificulta las condiciones de permanencia en la escuela”.

En la Secundaria Nº 59, de 11 y 491, no protestan por falta de estufas. De hecho son nuevas y recién instaladas, pero una falla en la conexión provoca que se apaguen fácilmente, según explicaron desde esa comunidad educativa.

Frente a los reclamos, que el Bloque Sindical de Educación llevará desde hoy al Consejo Escolar, en la DGCyE remarcaron que en algunas escuelas ya se solucionaron las problemáticas, mientras se continúa trabajando en función de cada reclamo. Puntualizaron que en la Técnica Nº 3, de calle 63 y 139, “se rehizo la instalación de gas, es una obra de proporciones que se demoró por especificaciones puntuales que requirió Camuzzi para habilitar el suministro” que, estimaron, volverá a funcionar “la semana que viene, a más tardar”.

Sobre el ingreso tardío que desde hoy regirá en la escuela de Los Hornos, en Educación admitieron que “no es lo mejor, los chicos tienen que estar dentro del aula”, pero esta es la alternativa que encontraron “frente a la ola de frío, garantizando un plan de continuidad y buscando evitar que pierdan más horas de clases”.