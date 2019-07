Búsqueda de nuevas experiencias: la astrología y el tarot pueden ayudar a una sexualidad más plena

Especialistas explican cómo estas disciplinas pueden colaborar a la hora de la intimidad y el goce. Las posiciones de acuerdo a los signos del zodíaco

| Publicado en Edición Impresa

Mucho se habló de las repercusiones que tuvo el eclipse parcial de luna llena, que se vivió la noche del pasado martes. Este fenómeno repercutió directamente en las emociones de cada signo y muchos especialistas en tarot y astrología brindaron un análisis de las repercusiones que podría traer este evento.

Al momento de hablar de sexo, también se lo puede vincular con la astrología y el tarot pues, aunque algunos no lo sepan, estas disciplinas pueden colaborar con el goce.

El sitio Entremujeres publicó una entrevista con la astróloga y tarotista Victoria García Garcilazo, quien explicó como pueden influir estas creencias en la sexualidad: “hace tiempo que la astrología y el tarot dejaron de ser meras herramientas de predicción para empezar a brindarnos infinitas posibilidades de conexión con nuestro mundo inconsciente”. Además, agregó: “se trata de lenguajes simbólicos que, si bien tienen una naturaleza distinta entre sí, tienen un gran poder terapéutico que es aplicable a muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana. A través de sus símbolos universales y con los que todos nos podemos identificar, podemos llegar al origen de nuestros malestares, ver cuál es el aprendizaje detrás de cada experiencia, identificar qué cosas están bloqueadas en nuestra vida y cómo hacerlas fluir para alcanzar un mayor bienestar”.

Para la especialista, el modo en que esto se puede abordar es muy simple, pues tanto la a sexualidad como los vínculos de pareja son “áreas de vida con las que podemos trabajar súper bien utilizando los arquetipos del zodíaco y del tarot como disparadores de lo que queremos trabajar con la persona. Las imágenes e historias de los arcanos en el tarot, los relatos mitológicos detrás de los planetas o los signos predominantes en una Carta Natal; todo es información valiosa que sirve para hacernos cada vez más conscientes de nuestras propias energías y conocernos mejor”.

EL PLACER SEGÚN LOS ASTROS

Al momento de hablar de la relación entre los signos del zodíaco y los comportamientos sexuales, Victoria destacó que “en la astrología nada es cerrado” y puntualizó que “la interpretación de los símbolos es dinámica y que, si bien hay patrones o sellos energéticos arquetípicos, cada Carta Natal tiene su propio color y características que la diferencia de otras”. En esta misma línea, añadió que “la historia biográfica de la persona y la capacidad de relacionarse con sus propias energías, finalmente hacen la diferencia”.

En este sentido, explicó, el eje Tauro-Escorpio es el que los astrólogos observan en la carta natal, pero la relación con la sexualidad en sí se observa principalmente en la Casa VIII (como contacto intenso, orgásmico, de fusión en intensidad emocional) y en la Casa II como disfrute sensorial y conexión corporal.

UNO POR UNO

De acuerdo a cuestiones de personalidad del zodíaco, cada signo del horóscopo tiene una “postura sexual ideal”.

Aries: es un signo dominador, por lo cual deseará “mandar” en la cama y llevar la iniciativa para sentirte a gusto. Mejor postura: posiciones invertidas (como el perrito o a cuatro patas).



Tauro: cautelosos y pragmáticos, buscan hacer las cosas bien hechas, incluso aunque eso suponga no disfrutar de las mejores opciones de la vida. Mejor postura: la clásica del misionero.



Géminis: como buenos comunicadores, hablando conseguirán (casi siempre) lo que quieren. En la intimidad les gusta decir cómo quieren las cosas. Mejor postura: la mujer arriba (también la mujer invertida dando la espalda).



Cáncer: Emocional, le gusta la intimidad y disfrutar del sexo al máximo y que su pareja también tenga una actitud erótica y sensual. Mejor postura: el misionero bien plegado, para disfrutar de la pareja.



Leo: extrovertidos, quieren diversión en la cama y ser el centro de atención. Quieren hacerlo de la mejor manera para que su pareja de turno los admire. Mejor postura: el prisionero (con la mujer de cuclillas sobre el hombre).



Virgo: analizan mucho todo y buscan las perfección. Y la cama no es una excepción. Mejor postura: el 69.



Libra: personas muy pensantes y que cuestionan todo. Buscan ser compatibles sexualmente, no les va cualquier hombre o mujer. Mejor postura: la tarántula (con los dos viéndose de frente y abrazados).



Escorpio: el signo más sensual y sexy, por eso la confianza y el pensar el máximo goce. Mejor postura: no tienen, andan siempre buscando nuevas formas de tener más y mejores orgasmos.



Sagitario: optimistas y agradables, desean algo interactivo y divertido. Mejor postura: el perrito.



Capricornio: se esfuerzan en todos los aspectos de su vida, por lo tanto también en el sexo y lo piensan mucho para hacerlo correctamente. Por eso, nada de tomar riesgos ni ser original, les gusta la perfección. Mejor postura: el misionero (con variantes).



Acuario: originales, no les gusta lo habitual, buscan algo diferente, quieren cambiar lo establecido y lo monótono, para destacar y llamar la atención. Mejor postura: amazona o mujer arriba (con movimientos rítmicos de cadera).



Piscis: el signo más sensible, por lo tanto quieren la máxima conexión con la pareja en la cama. También les gusta experimentar y quieren que la otra persona comprenda eso. Mejor postura: de pie (y si es en la ducha mejor).