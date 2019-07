El dólar subió 20 centavos y cerró a $43,60

En lo monetario, el BCRA convalidó una suba de tasas de las Leliq de 13 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,910% para un total adjudicado de $218.878 millones

El dólar para la venta al público subió hoy 20 centavos y cerró a $43,60 en el Banco Nación por una mayor fortaleza del dólar a nivel global, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 21 centavos (+0,49%) hasta $42,66.



Analistas indicaron que el incremento en la cotización del dólar impactó en forma negativa a todas las monedas de la región: el real cayó 0,80%, el peso mexicano perdió 0,60% y el peso chileno cedió 0,63%, según Bloomberg.



En lo monetario, el BCRA convalidó una suba de tasas de las Leliq de 13 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,910% para un total adjudicado de $218.878 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $14.511 millones.



"Segunda suba consecutiva del tipo de cambio mayorista en una rueda con menor volumen negociado y con la renovada presencia oficial en el segmento de futuros", describió Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que la evolución local del dólar "acompañó la tendencia de los mercados internacionales", que mostraron hoy una suba de la moneda norteamericana.



En la misma línea, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, indicó que "el dólar mayorista (operó) al alza en línea con buena parte de los emergentes y de la región".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, explicó que cuando comenzó a operar el mercado de cambios 'MULC' "los vendedores de la divisa norteamericana retrajeron la oferta, porque se conocieron datos del índice dólar a nivel global que había crecido 0,40% (97,35%). Esto fue lo que originó que también haya caído el valor de todas las monedas extranjeras".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 733 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron U$S 32 millones.



En el mercado de dinero entre bancos continúa operándose al 58%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 206 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, para el miércoles y el jueves.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.094 millones, 23% menos que ayer.