Julio Chávez: "El Tigre Verón no es Hugo Moyano"

El actor, autor y director de teatro Julio Chávez respondió a las críticas del abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, por el supuesto parecido del personaje que encarna en el unitario de eltrece “El Tigre Verón” con el histórico líder de Camioneros y afirmó que el hombre del título “no es Hugo Moyano”.

En una entrevista en el programa de Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos (FM 89.9), Chávez abordó la polémica desatada días atrás, cuando Llermanos comunicó que Moyano presentaría una demanda contra el canal y la productora Pol-ka por la similitud entre las trayectorias del secretario general de Camioneros y del personaje.

“El Tigre Verón no es Hugo Moyano, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí”, dijo el prestigioso actor, y añadió: “También tengo gente que me para y me dice: 'Sos mi tío. Te veo hacer el asado y sos mi tío'. Y tal vez yo veo al tío de esa persona y digo que ese no es el Tigre Verón, ¿pero quién soy yo para decir?”.

"Si a mí me hubiesen llamado para hacer el papel de cualquier sindicalista concreto, con identidad, yo hubiera dicho que no. Yo no hago ficciones ni que demanden, ni que condenen, ni que elijan un personaje para que diga 'hablo de él'. Yo no hago eso", aseguró.

Chávez admitió que como se “cuenta la historia de un sindicalista”, se emplean “elementos arquetípicos del relato” que pueden producir que el público identifique sus características con las de personas reales del universo gremial.

“Yo no soy actor para criticar al ser humano, soy actor para correr la mirada. Yo tengo la suerte de poder construir mentiras, y construirlas de una manera que la gente sienta que son verdad. Aún hay gente puntera que se siente agradecida de cómo se la representó en 'El puntero'”, agregó el intérprete, en referencia a la serie que hizo en 2011.

Finalmente, Chávez manifestó que no había sido su intención ofender a nadie: “Si la cuestión es haber herido la susceptibilidad de cualquier sindicalista, pido disculpas. Lo lamento en el alma, no es mi intención. Lo elaboré desde la ficción al Tigre Verón y lo defiendo a muerte. Es un caudillo, lo siento muy humano”.