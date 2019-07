La oscura trama de sospechas detrás de la muerte del boxeador “Dinamita” Santillán

| Publicado en Edición Impresa

El boxeador santafesino Hugo Santillán, de 23 años, falleció ayer en el Hospital San Felipe de la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde permanecía internado luego de las lesiones que sufrió el sábado pasado en su pelea ante el uruguayo Eduardo Abreu, informaron fuentes médicas.

“Dinamita” Santillán, nacido en la ciudad de Ceres, no había llegado a escuchar el fallo de los jueces tras su pelea con Abreu, quienes resolvieron dar empate en decisión dividida.

Mientras se daba lectura al fallo, Santillán sufrió un desmayo y le tuvieron que aplicar oxígeno en el mismo cuadrilátero del gimnasio del club San Nicolás, escenario de la velada boxística.

De forma inmediata fue trasladado al Hospital San Felipe, donde fue alojado en la sala de terapia intensiva, con “un fuerte traumatismo de cráneo”.

La doctora Graciela Olocco, que atendió a Santillán en el centro asistencial, dijo que “el paciente ya había ingresado en estado de coma y nunca recuperó la conciencia”.

La profesional confirmó que el deceso del joven boxeador se produjo a las 0.15 de ayer.

Santillán había nacido en la ciudad de Ceres y poco después se mudó con su familia hacia Villa Constitución, también en Santa Fe.

En Villa Constitución se produjo su debut como profesional, el 5 de septiembre de 2015, cuando derrotó por nocaut al formoseño Osvaldo Escalante.

Al momento de su última pelea, la del sábado pasado frente al uruguayo Abreu, Santillán llegó con un récord de 19 victorias (ocho por nocaut), un empate y seis derrotas, dos por la vía rápida.

SE ABRE EL DEBATE

Santillán se había mostrado efusivo después de que diera con el peso de la categoría. Y se animó a vaticinar “Mañana hay guerra... Mañana mi rival expone la corona. Mañana somos campeones”.

Lo que debió ser su gran oportunidad terminó siendo una gran condena. Y la pregunta que muchos se formulan es si Santillán estaba con condiciones de subir al cuadrilátero, ya que 35 días antes se había presentado en Alemania, perdiendo de manera unánime.

¿Fallaron los controles? ¿Fue una fatalidad que no pudo anticiparse? ¿Se encontraba en condiciones de pelear?.

Dinamita había peleado en Hamburgo frente al local, Artem Harutyunyan. Y los jurados lo vieron perdedor en las tarjetas. El dato es que el boxeador santafesino había peleado en una categoría diferente a la que estaba acostumbrado. “No se me dio la victoria, pero hicimos 10 asaltos palo a palo. En tres categorías más, esta no es mi categoría. Pero vine y me la jugué”, había asegurado luego del combate.

Había realizado tres peleas profesionales en los últimos seis meses.