| Publicado en Edición Impresa

Al mediodía, y bajo una llovizna que no quiso dar tregua, varias personas se reunieron ayer frente a los tribunales federales de 8 y 50 para pedir que se identifique y encarcele a los responsables del femicidio de Joahana Ramallo, la chica de 23 años que el 26 de julio de 2017 salió de su casa y no volvió más. Parte de sus restos fueron hallados el año pasado en el balneario Palo Blanco, de Berisso, pero los culpables no.