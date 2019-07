Murió una chica de 23 años al caer de un tercer piso, cerca de Plaza Italia

Su hermana llamó al 911. dijo que la víctima, que estudiaba Psicología, se arrojó al vacío. Tendría antecedentes psiquiátricos

| Publicado en Edición Impresa

La justicia penal platense investiga por estas horas la muerte de una joven universitaria que cayó de un tercer piso en un edificio situado en inmediaciones de Plaza Italia.

La testigo principal es su hermana, que fue quien alertó a los servicios de emergencia. No hubo ninguna chance de sobrevida: a su llegada, los médicos del SAME no pudieron hacer otra cosa que constatar la muerte de la chica.

Era oriunda de la localidad bonaerense de Azul, y, aunque serán los informes forenses los que aclaren en qué circunstancias ocurrió esta tragedia, la hipótesis más fuerte es que se trató de un suicidio, en virtud de “los antecedentes que refirió su familia” y otros detalles que figuran en la causa, por el momento en reserva, detallaron fuentes oficiales.

CONMOCIÓN

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 14.30 de ayer, cuando una chica llamó al 911 para pedir ayuda. Su hermana, de 23 años, había caído al vacío desde el balcón de un tercer piso, en 43 entre 6 y 7.

El cuerpo quedó tendido boca abajo, en el patio interno de una cochera. Murió de manera instantánea.

En estado de shock, la hermana de la víctima relató los instantes previos a la caída y lo que ella había visto, mientras todos esperaban el arribo de los médicos.

Con el fallecimiento confirmado, comenzó a desplegarse el protocolo previsto para estos casos.

Los policías del Comando de Patrullas, que fueron los primeros en responder a la denuncia, convocaron al personal de la comisaría Segunda y a los peritos de Policía Científica. Enterado de la novedad, el fiscal en turno, Álvaro Garganta, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue local, donde en las próximas horas será sometido a la operación de autopsia.

Mientras tanto, y hasta que se encuentren disponibles los primeros informes forenses, la causa quedó caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Los policías que llevan adelante las actuaciones ya incorporaron material que certificaría la existencia de antecedentes psiquiátricos y de tentativas de suicidio previas, informaron voceros oficiales.

Las mismas fuentes confirmaron que la chica se habría radicado en La Plata hace poco más de tres años, para estudiar la carrera de Psicología en la Universidad local.