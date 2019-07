Estudiantes buscará regalarle un triunfo a su gente en el comienzo de la Superliga

Gabriel Milito haría dos cambios con respecto al duelo de Copa Argentina: Kalinski por Estévez y Castro por López

Estudiantes pondrá primera en el campeonato de la Superliga hoy por la mañana, cuando reciba a Aldosivi desde las 11 en el estadio Ciudad de La Plata. El equipo comandado por Gabriel Milito buscará empezar con el pie derecho el torneo y conseguir sus primeras tres unidades del torneo. Fernando Espinoza será el árbitro y estará liberado por televisión a través de la señal de TNT (no es necesario tener el Pack Fútbol).

Si bien el Pincha comenzó el semestre el pasado fin de semana en el duelo ante Mitre de Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina, hoy iniciará su actividad en la principal competencia que tendrá de acá a fin de año. La prioridad es sumar la mayor cantidad de unidades posibles y, por este motivo, buscará comenzar a hacerlo desde hoy.

El día y horario hace anticipar una buena presencia de público pincharrata, sumado a la expectativa que genera todo comienzo de torneo. Además habrá hinchas de Aldosivi, quienes ocuparán un sector de la Popular Sur luego de que el Aprevide decidiera el regreso de los visitantes a la provincia de Buenos Aires en esta primera jornada (y con intenciones de que continúe en las fechas que siguen).

Volviendo a lo futbolístico, Estudiantes intentará dejar atrás la mala campaña de la temporada pasada desde la primera fecha. Sumar y sumar le permitirá alejarse de la zona de descenso, la cuál no debe descuidar, y empezar a ilusionarse con objetivos mayores como la clasificación a copas internacionales, de las cuáles no participó en ninguna este 2019 luego de tener presencia en los cuatro años anteriores.

SE PERFILAN DOS CAMBIOS

Si bien Gabriel Milito no quiso confirmar el once inicial en la conferencia de prensa que brindó el viernes por la mañana en City Bell, todo parece indicar que realizará dos modificaciones con respecto al equipo que venció 2-0 a Mitre hace una semana.

El primero es el regreso de Enzo Kalinski por Nahuel Estévez en el mediocampo. El ex San Lorenzo y Banfield, entre otros, no pudo estar en el duelo de Copa Argentina por un cuadro febril que ni siquiera le permitió viajar a Cutral Có. Pero esta última semana entrenó sin inconvenientes y será de la partida como lo hizo durante toda la pretemporada.

La otra modificación es táctica: el ingreso de Manuel Castro por Edwar López. El entrenador apostará en esta ocasión por el jugador uruguayo para el extremo izquierdo de la ofensiva, dejando al colombiano en el banco de los suplentes. Hoy por hoy, ambos pelean mano a mano por dicho sector del equipo.

El resto del once inicial sería el mismo, con las presencia de dos de los cuatro refuerzos: Ángel y Federico González. Ambos fueron dos de los puntos más altos en la victoria en Cutral Có e intentará volver a tener una producción similar. En cuanto a las otras dos incorporaciones, el uruguayo Diego García y el chileno Juan Fuentes, forman parte de los 19 convocados.

Con respecto a esta lista, uno de los siguientes nombres quedará afuera del banco de los suplentes en la previa (el resto esperará por su chance en el banco): Emiliano González, Facundo Mura, Mauricio Rosales, Nahuel Estévez, Diego García, Gastón Fernández, Juan Fuentes y Edwar López.

UN RIVAL RENOVADO

La temporada pasada Aldosivi volvió a jugar en Primera y logró mantenerse luego de una buena campaña, quedando inclusive cerca de los puestos de Copa Sudamericana. En el torneo que iniciará hoy la meta será exactamente la misma: continuar en la máxima categoría.

Si bien el entrenador es el mismo, Gustavo Álvarez, el plantel ha sufrido muchos cambios y por eso el funcionamiento es en parte una incógnita: se le fueron ocho jugador y llegaron once. Las principales bajas las tuvo de mitad de cancha hacia adelante y, por este motivo, los refuerzos estuvieron enfocados en dicho sector.

El once inicial que saltará a la cancha del estadio Ciudad de La Plata hoy aún no está confirmado, pero podrían jugar desde el arranque dos ex Estudiantes que llegaron en el actual mercado de pases: Fernando Evangelista y Gastón Gil Romero. El primero arribó con el pase en su poder, mientras que el volante aún pertenece al Pincha.

Otro ex pincharrata que llegó hace pocos días fue Román Martínez, uno de las incorporaciones que más expectativas genera en Mar del Plata, pero aún está poniéndose a punto y recién debutaría con la camiseta del Tiburón en la segunda jornada de la Superliga.