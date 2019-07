Entró Jorge Carrascal, y cinco minutos después le dio el empate a River en La Paternal

La intensidad de Argentinos impuso condiciones la mayor parte del tiempo, aunque se quedó en el tramo final y a punto estuvo de la derrota

| Publicado en Edición Impresa

Una corrida con sello colombiano, porque juntó a Rafael Santos Borré con Jorge Carrascal, le permitió anoche a River alcanzar un trabajoso empate como visitante de Argentinos Juniors, en el estadio Diego Maradona. Y el conjunto Millonario, que la había pasado mal en el primer tiempo, tras la igualdad de quien había ingresado apenas cinco minutos antes, quedó en posición de quedarse con todo, porque llegó al tramo final más entero.

Está claro que el gran desafío para River es la revancha del martes por la Copa Libertadores, frente a Cruzeiro, en el Mineirao de Belo Horizonte, y como la semana pasada en el Monumental no pudo alterar el empate inicial, el esfuerzo será muy grande. Por eso, Marcelo Gallardo presentó anoche en La Paternal un equipo mixto, aunque dejó afuera a un par de jugadores que considera fundamentales: Ignacio Fernández y Enzo Pérez, quienes no aparecieron siquiera como suplentes.

El conductor del conjunto Millonario le dio minutos a Lucas Pratto, quien reapareció justamente ante Cruzeiro, entrando en la segunda parte, y a Rafael Santos Borré, ausente por una suspensión, y en este marco, si no cuidó a más jugadores para el viaje a Brasil fue justamente porque no dispone de un plantel largo. Pero lo que seguramente no imaginó el Muñeco fue encontrarse con un Argentinos tan intenso, que presionó desde que la pelota comenzó a rodar, y como una consecuencia lógica sacó ventaja a los 19 minutos.

El Bicho, que parece haber dejado en el olvido la campaña de la temporada anterior, esa que lo mostró en el último escalón de la tabla de posiciones, y también el dolor que le significó la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Colón, tras ganar el partido de ida en Santa Fe, metió la pelota en el área, y favorecido por una doble mala participación de Matías Suárez, gritó el 1 a 0 con remate de Damián Batallini.

Suárez no pudo sacar la pelota de cabeza, porque le entró muy incómodo, y tras el disparo de Batallini, quien jugó engripado, falló en el cruce, al punto que la pelota se desvió en el taco de su pierna derecha, descolocando a Franco Armani. Lejos estuvo la presente de ser una buena semana para el cordobés que llegó a Nuñez procedente de Belgrano, porque el martes por Copa Libertadores malogró un tiro penal en el último minuto de juego, que pudo ser la ventaja para River en la ida por octavos de final.

En el segundo tiempo, River fue cambiando a partir de los ingresos de Borré y Cristian Ferreira, a quienes pasada la media hora se incorporó Carrascal. Con más fervor que juego, exponiéndose por momentos a las réplicas del local, los Millonarios apretaron el trámite contra el arco de Lucas Chaves, y cuando parecía que el empate no iba a poder ser, Borré ganó por la derecha, metió la pelota al medio del área y Carrascal , anticipando a su marcador, alcanzó el 1 a 1.

Un reparto que dejó a las dos partes con la sensación del deber cumplido, que a River le permitirá viajar a Brasil con un mejor ánimo para buscar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores y a Argentinos armarse con la idea de mejorar ampliamente la campaña anterior, que lo llegó a poner en una posición incómoda respecto del descenso.