En Tolosa, los comisarios cambian pero los atracos siguen: 2 en la misma cuadra

Ambos hechos tuvieron lugar en 530 entre 117 y 118. A un hombre lo golpearon en el rostro, pero no lograron sustraerle nada. Poco después, robaron un auto en la esquina

| Publicado en Edición Impresa

Eran dos, o al menos Ernesto Pino (58) vio sólo a esos. Ambos iban encapuchados. Uno, recordó la víctima, de “ojitos claros” y con “una maldad tremenda”; el otro, en tanto, llevaba un “cuello azul que le tapaba la boca”. Para su hijo Nahuel (29), “podrían haber sido tres”.

Lo cierto es que lo atacaron sin miramientos y lo mandaron al hospital. Unos 40 minutos más tarde, con una denuncia ya realizada, sospechan que robaron un automóvil en la misma cuadra y lo abandonaron en El Mercadito.

La brutal golpiza que recibió y la impunidad con la que se manejaron los sujetos luego, generó el enojo de los vecinos, que alzaron la voz a través de la Asamblea que los nuclea. Es que, al denunciar el primer hecho, “recibimos como respuesta que todo el personal de la dependencia estaba en ‘servicio de cancha’ desde las 7, por el partido de Estudiantes”, se quejaron.

Desde el Ministerio de Seguridad se aseguró que los operativos se realizan con personal de franco y no afectan la dotación policial de la zona.

PRIMERO, A LOS GOLPES

Ernesto trabaja en el Teatro Argentino desde hace varios años. Ayer, como todas las mañanas, sacó a su perra Branca a la calle. Faltaban 10 minutos para las 8 y en la cuadra de 530 entre 117 y 118 no se veía un alma.

Sin embargo, el hombre no estaba solo. A pocos metros de donde se encontraba, un grupo de jóvenes lo observaba. “Salió a pasear a Branca a la puerta a de la casa y se le acercaron dos chicos”, que para él “tendrían ente 18 y 20 años”, le explicó Nahuel a EL DIA. El hombre se dio cuenta de la situación cuando ya los tenía encima.

Por eso no pudo “ni reaccionar” ante el primer golpe que recibió en la cabeza. Según contó su hijo, “le empezaron a pegar pidiéndole el auto y la moto”. Mas, aseguró, “mi papá no tiene ni una bicicleta”.

El damnificado atribuyó la confusión de los precoces delincuentes a que “en la vivienda de al lado tienen coches y se deben haber pensado que eran de míos”, manifestó.

En medio de esa lluvia de golpes, Ernesto no resistió y cayó al piso. Mientras le sacaban la campera “como si fuera un buzo”, le propinaron varias patadas en todo el cuerpo. “El muchacho de ojitos claro fue el más dañino, el que más disfrutó” de la agresión, señaló el damnificado.

Por fortuna, se escuchó la alarma vecinal y los sujetos se dispersaron.

“LO SALVARON LOS VECINOS”

Para Nahuel, a su papá lo rescataron los vecinos de lo que podría haber sido algo mucho peor. Los malvivientes, conforme indicó, “no estaban conformes” con una prenda de vestir como botín y “querían seguir pegándole”.

Un frentista observó el ataque, activó la alarma vecinal y salió a la calle a intervenir

No obstante, debieron detenerse y huir de la escena porque los moradores de la zona “hicieron sonar la alarma y salieron a la calle” a intervenir, agregó. “Lo salvaron los vecinos a mi viejo, son los primeros siempre”, dijo. Al verse superados en número, escaparon corriendo hacia 118, hasta que se perdieron de vista al doblar en la esquina.

“Salimos a buscarlos apenas me enteré de lo que había pasado, porque yo vivo a tres cuadras”, refirió Nahuel. No lograron localizarlos y entonces “nos fuimos a ver al patrullero que está en la estación de servicio abandonada de 520 y 118, pero ellos no pueden dejar ese lugar así que mucho no podían hacer”, añadió.

Ernesto fue trasladado al hospital Rossi, donde le hicieron algunos estudios para descartar que tuviera alguna lesión de gravedad. “Le dejaron la cara a la miseria, estuvimos todo la mañana en el sanatorio haciéndole placas”, detalló su hijo. Y completó: “Por suerte no hay daños internos, más que nada contusiones y hematomas”.

Luego de los exámenes de rigor, decidieron ir a la Comisaría. “No había policía. Estaban todos en la cancha con el partido de Estudiantes y mi viejo se quedó sentado a que le tomen la denuncia”, reclamó el joven.

Por su parte, él fue a abrir el puesto de diarios que tiene en el barrio y fue testigo involuntario de un robo. “Vi cómo el auto de un vecino salió andando rapidísimo con la puerta de atrás abierta, 40 minutos después de que le robaron a mi Papá”, comentó. El vehículo sería hallado a las 9.14 en El Mercadito, sin rastro de los ladrones.

“La zona estaba a la buena de Dios. Los dos hechos tiene media cuadra de diferencia, no puede ser”. Asimismo, expresó que, en general, “está jodida la mano, andan robando constantemente. Hace dos días violentaron varios negocios, y a mí me intentaron abrir el puesto”.

A Ernesto le hicieron placas y estudios para descartar lesiones de gravedad

“ESTAMOS INDIGNADOS”

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa, el dirigente Pablo Pérez, dijo que están “indignados con todo lo que está pasando”. El dirigente sostuvo que “es siempre lo mismo. En la Asamblea nos preguntamos cómo puede ser que cada vez que hay un partido en el Estadio Único, Tolosa quede desprotegida”.

“Se fueron al operativo de la cancha y dejan desprotegida a toda la zona. Habida cuenta de cómo está la situación en el barrio, no queremos que participe más el personal de la Sexta en esos eventos”, dijo Pérez.

Una vocera de Seguridad aclaró que “cuando hay fútbol, se convoca a policías de franco. No se toca el servicio ordinario del día. Lo mismo pasa con el Comando de Patrulla que ese día tiene un servicio más intenso con todos los patrulleros en la calle”.