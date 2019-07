Lanzan alerta por prolongadas nevadas en Bariloche

La advertencia lanzada por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza a zonas cordilleranas de Chubut, Río Negro y Neuquén. El frente frío se mantendrá hasta el jueves

Un alerta por nevadas persistentes fue emitido esta madrugada para la zonas cordilleranas de Chubut, Neuquén y Río Negro.

El parte del Servicio Meteorológico Nacional informa que "sobre el área de cobertura se prevén lluvias y nevadas persistentes" y que "las mismas se mantendrán hasta la mañana del jueves acumulando entre 50 y 150 mm de precipitación con valores entre 50 y 100 cm de nieve en todo el período".

"Las mayores precipitaciones se esperan en la zona cordillerana de Río Negro y la zona cordillerana del sur de Neuquén durante el día martes", agrega.

En este marco, en San Carlos de Bariloche la Subsecretaría de Protección Civil advirtió por el ingreso de un frente frío en cordillera con lluvias y nevadas hasta el día miércoles.

Ante situaciones de emergencia, el organismo municipal recordó que está disponible la Línea 103, de caracter gratuito y de atención las 24 horas.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos mantener siempre las vías de evacuación de agua libres de tierra, escombros, hojas y basura; sellar posibles filtraciones de agua en el hogar con materiales impermeables; mantenerse informado a través de los medios de comunicación; no salir del hogar si no es necesario, no conducir vehículos por zonas inundadas; mantenete alejado del tendido eléctrico; si los cursos de agua aumentan repentinamente su caudal, no intentar cruzarlos y buscar una zona segura en altura. En caso de inundación, luego de la lluvia revisar el suministro de agua de la vivienda, ya que podría contaminarse por la inundación; hervir el agua antes de beberla.