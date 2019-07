Para Pichetto, "los dichos de Alberto Fernández apuntan a generar una crisis cambiaria"

El senador peronista Miguel Pichetto, precandidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, aseguró en la ciudad chubutense de Puerto Madryn que "son de una ligereza extraordinaria" las declaraciones en las que Alberto Fernández propuso dejar de pagar intereses de las letras Leliq y aumentar el salario de los jubilados.

"Tratan de provocar una crisis cambiaria", opinó el legislador, quien viajó hoy desde Puerto Madryn a Río Gallegos para apoyar la candidatura de Eduardo Costa a la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

Fernández, precandidato presidencial del kirchnerista Frente de Todos, había criticado los altos tipos de interés que pagan las Letras de Liquidez (Leliq) durante un acto proselitista en el municipio bonaerense de La Matanza.

Sostuvo que dar un aumento salarial a los jubilados es un gasto sustancialmente menor a las millonarias cifras que se pagan por intereses de las Leliq.

"Las declaraciones de Alberto Fernández son de una ligereza extraordinaria y de un nivel de irresponsabilidad total con el país, tratando incluso de producir una corrida cambiaria", sostuvo Pichetto en declaraciones a Télam. Afirmó que los dichos del candidato kirchnerista de Fernández son "una manifestación muy complicada, que la gente sabrá interpretar el próximo 11 de agosto" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO).

"Son un acto de debilidad política" porque "cuando uno más lejos está del poder más declaraciones peligrosas hace, porque no tiene nada para perder y generalmente a uno lo atrapa la irresponsabilidad y son eso, declaraciones irresponsables", insistió Pichetto Acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el senador peronista concluyó una recorrida proselitista por Chubut y ambos llegan hoy a Río Gallegos.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, evaluó hoy que las declaraciones de Alberto Fernández son de "corte electoral", a la vez que dijo que "están dadas las condiciones macroeconómicas" para que no haya un salto del dólar tras las PASO. En una rueda de prensa en Casa de Gobierno luego de la reunión del gabinete nacional encabezada por el presidente Mauricio Macri, De Andreis expresó que "están enmarcadas en cuestiones más de corte electoral y no tenemos mucho más para agregar en ese sentido".

Además, ante otra consulta, el funcionario aseguró que "están dadas las condiciones macroeconómicas para que eso no suceda", al responder si el Gobierno podía garantizar que después de las elecciones no iba a haber un salto del dólar. "Estamos tranquilos -expresó- con el programa económico; viene haciendo un extraordinario trabajo el ministro (de Hacienda, Nicolás) Dujovne, y no esperamos mayores sobresaltos a lo largo del año".

"Por primera vez en mucho tiempo hay superávit, ha bajado sensiblemente el déficit fiscal, así que estamos cumpliendo con todas las pautas del plan y no está previsto de ninguna manera un sobresalto con el dólar", enfatizó el secretario general de la Presidencia. "Hace varios meses que estamos atravesando una saludable tranquilidad en el mercado cambiario", insistió, y analizó que "la parte más compleja de la crisis -que nos impacto de lleno el año pasado en los meses de abril y mayo- empezó a revertirse lentamente, si bien hay sectores y argentinos que siguen sufriendo esas consecuencias".

Asimismo, el funcionario señaló que "la baja de la inflación obviamente está vinculada a la tranquilidad cambiaria; ayuda muchísimo". "Vemos que hay un pequeño y va a haber un pequeño movimiento diario del dólar en el orden de que empiece con cero, como la de ayer", sostuvo en otro orden respecto del movimiento diario de la moneda estadounidense. No obstante, De Andreis remarcó que "no se ve que eso esté vinculado a ninguna declaración de nadie hoy".

"Por supuesto -agregó- que la incertidumbre electoral impacta sobre las decisiones económicas pero no vemos que algo puntual haya generado ningún cimbronazo", enfatizó el funcionario, en una rueda de prensa con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, tras la reunión de gabinete nacional.